Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Kobieta nie wiedziała, że została ranna

W sobotę, 7 listopada, w ścisłym centrum stolicy Małopolski rozegrały się dramatyczne sceny. Z relacji tygodnika TEMI wynika, że 30-letnia Tarnowianka przebywała wtedy ze swoją córką w jednym ze sklepów z odzieżą przy Rynku Głównym w Krakowie. Zakupy przerwały nagle głośne wystrzały, które zmieniły spokojne popołudnie w koszmar.

Na miejscu natychmiast wybuchła panika. Przerażona matka skupiła się wyłącznie na ochronie dziecka i jak najszybszej ucieczce z niebezpiecznego rejonu. Towarzyszący jej olbrzymi stres oraz silne emocje całkowicie stłumiły odczuwanie fizycznego bólu. 30-latka od razu wyjechała z Krakowa, nie mając najmniejszej świadomości, że w trakcie tego brutalnego ataku sama odniosła obrażenia.

Szpital w Tarnowie i szokująca diagnoza po powrocie z Krakowa

Kiedy największe emocje nieco opadły, mieszkanka Tarnowa zaczęła odczuwać coraz silniejszy i bardzo dotkliwy ból w okolicach pleców. Zaniepokojona tymi objawami i obolała 30-latka nie czekała z reakcją i szybko poszukała pomocy lekarskiej. Kobieta zgłosiła się bezpośrednio na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie.

Prawda wyszła na jaw dopiero po wykonaniu dokładnych badań na tamtejszym oddziale, gdzie lekarze postawili diagnozę. Dolegliwości bólowe nie wynikały z napięcia nerwowego czy nadwyrężenia mięśni, ale były bezpośrednim efektem postrzelenia podczas pobytu na zakupach w Krakowie. Na szczęście kula ominęła wszystkie kluczowe narządy, a rana okazałą się niegroźna.

Krzyczała do mamy, że trwa strzelanina. Chwilę później sama walczyła o życie

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