Bohaterski gest podczas strzelaniny w Krakowie! Osoba o kulach ruszyła na pomoc policjantowi

Nagranie ze strzelaniny w Krakowie. Przechodzień o kulach ratuje policjanta

W internecie pojawiło się kolejne wideo ukazujące dramatyczny przebieg wydarzeń po krwawej strzelaninie w Krakowie. Opublikowany w serwisie X materiał zarejestrował koniec pościgu za 24-letnim Michałem Oksińskim na ulicy Dietla. Nagranie dokumentuje chwile, w których obezwładniono agresora, a cywile ruszyli na ratunek poszkodowanym funkcjonariuszom policji.

Wzrok przykuwa przede wszystkim zachowanie przechodnia, który wspomaga się kulami. Zaraz po zakończeniu strzelaniny człowiek ten zauważa leżącego na ulicy mundurowego i natychmiast idzie w jego stronę. Choć każdy krok sprawia mu widoczny problem, przechodzi przez całe skrzyżowanie bez pewności, że zagrożenie minęło i uzbrojony sprawca nikomu już nie zagraża.

Scena ta należy do najbardziej emocjonalnych fragmentów opublikowanego filmu. Niepełnosprawny świadek zdarzenia zrezygnował z ucieczki w bezpieczne miejsce i zaryzykował własne życie, aby udzielić wsparcia rannemu funkcjonariuszowi.

Pierwszym, który przybył z pomocą rannemu policjantowi był... człowiek o kulach. ❤️👍 https://t.co/efDCeYafCT— dr coolfonpl 🇵🇱 (@coolfonpl) November 9, 2026

Kim są policjanci i świadkowie, którzy pomagali po strzelaninie na ul. Dietla?

Opublikowany materiał wideo ukazuje także dramatyczną walkę o utrzymanie przy życiu rannych po tym, jak ucichły strzały. Do zdarzenia doszło w sobotę, 7 listopada, na ulicy Dietla, gdzie starsi posterunkowi Jakub Kulik oraz Artur Morański próbowali zatrzymać niebezpiecznego 24-latka z bronią. Chociaż obaj mundurowi odnieśli w tym starciu ciężkie obrażenia, zdołali skutecznie obezwładnić napastnika.

W akcję ratunkową zaangażowali się nie tylko pozostali mundurowi, ale również przechodnie, którzy znaleźli się w pobliżu. Do rannych natychmiast podbiegli chirurdzy prof. Michał Pędziwiatr oraz dr Mateusz Wierdak, którzy tuż przed incydentem spożywali z bliskimi obiad w jednym z okolicznych lokali gastronomicznych. Z kolei na Rynku Głównym poszkodowanych ratowali między innymi pracująca jako pielęgniarka Iwona Kościelna z Jarocina, a także para z Norwegii, czyli pielęgniarka oraz dawny ratownik medyczny.

Czy świadkowie strzelaniny w Krakowie otrzymają odznaczenia od władz?

Cywile, którzy w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa zachowali zimną krew i zaczęli ratować poszkodowanych, wykazali się postawą godną najwyższego podziwu. W związku z tym wysłaliśmy zapytanie do Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie ewentualnego nagrodzenia osób postronnych, które podczas sobotnich dramatycznych zajść w Krakowie wykazały się ogromnym męstwem i niosły pomoc rannym.

Obecnie oczekujemy na oficjalne stanowisko w tej sprawie.