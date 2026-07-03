Szykuje się koszmar kierowców na Zakopiance! Tylko jeden pas!

Duże zmiany na zakopiance. Do Krakowa tylko jednym pasem, utrudnienia potrwają do grudnia

Zakopianka zwłaszcza w okresie wakacyjnym zapełnia się samochodami turystów, którzy zmierzają na wakacje w górach. Ale w tym sezonie muszą przygotować się na korki i drogowy koszmar! Jak poinformowała GDDKiA, od piątku zmieniła się organizacja ruchu na zakopiance w Libertowie. Wszystko przez kolejny etap budowy tunelu pod drogą krajową nr 7. Utrudnienia dotyczą przede wszystkim kierowców jadących w stronę Krakowa i potrwają do grudnia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiadała wcześniej: „Zmiana na zakopiance w Libertowie. W kierunku: Krakowa 1 pas, Myślenic 2. Będziemy budować drugą część tunelu pod DK7”. Tak też od piątku wygląda organizacja ruchu. Ruch został przełożony na jezdnię prowadzącą w kierunku Myślenic. W miejscu prowadzonych prac kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy – dwa prowadzą w stronę Myślenic, a tylko jeden w kierunku Krakowa.

Największych utrudnień należy spodziewać się na trasie do Krakowa, szczególnie rano, gdy ruch jest największy

Zmiana jest konieczna, bo wykonawca rozpoczyna budowę wschodniej części tunelu pod Zakopianką. Do tej pory roboty były prowadzone pod zachodnią częścią drogi. Największych utrudnień należy spodziewać się na trasie do Krakowa, szczególnie rano, gdy ruch jest największy. Zwężenie do jednego pasa może powodować korki i wydłużyć czas przejazdu. GDDKiA poinformowała także, że przygotowano objazdy, a kierowcy mogą korzystać również z lokalnych dróg. Jak wyjaśniają przedstawiciele inwestora, na tym etapie inwestycji nie ma możliwości utrzymania czterech pasów ruchu. Powodem są warunki prowadzenia robót przy budowie tunelu. Obecna organizacja ruchu ma obowiązywać do grudnia. Do tego czasu kierowcy powinni liczyć się z dłuższym przejazdem przez Libertów, zwłaszcza w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. GDDKiA apeluje też o wcześniejsze zaplanowanie podróży, jeśli celem jest Kraków.

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Zmiana na zakopiance w Libertowie❗️W przyszły piątek (3 VII) ok. południa nowa organizacja ruchu. W kierunku:⬆️Krakowa 1⃣ pas⬇️⬇️Myślenic 2⃣Będziemy budować drugą część tunelu pod #DK7Przygotowaliśmy objazdy🗺️To utrudnienie potrwa do grudnia👷🚧@GDDKiA | @MI_GOV_PL pic.twitter.com/DwPTszHDhl— GDDKiA Kraków (@GDDKiA_Krakow) June 25, 2026

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