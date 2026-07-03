Szykuje się koszmar kierowców na Zakopiance! Tylko jeden pas!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-03 15:51

Początek wakacji to zarazem początek drogowego koszmaru dla kierowców jadących popularną zwłaszcza teraz Zakopianką! W Libertowie zmieniła się organizacja ruchu w związku z kolejnym etapem budowy tunelu pod drogą krajową nr 7. W kierunku Krakowa dostępny jest tylko jeden pas, a w stronę Myślenic dwa. Utrudnienia potrwają aż do grudnia!

Pusta, wielopasmowa droga z pasami dla pieszych. O utrudnieniach na Zakopiance przeczytasz na Eska Kraków.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Asfaltowa droga rozciąga się w głąb obrazu, z czterema białymi pasami przejścia dla pieszych na pierwszym planie. Po obu stronach drogi znajdują się metalowe barierki ochronne, za którymi widać zielone trawy i pola, a dalej drzewa o zróżnicowanej zieleni liści. Jasne, bezchmurne niebo dominuje górną część obrazu, a w oddali majaczą słupy energetyczne i niewielkie zabudowania.

Duże zmiany na zakopiance. Do Krakowa tylko jednym pasem, utrudnienia potrwają do grudnia

Zakopianka zwłaszcza w okresie wakacyjnym zapełnia się samochodami turystów, którzy zmierzają na wakacje w górach. Ale w tym sezonie muszą przygotować się na korki i drogowy koszmar! Jak poinformowała GDDKiA, od piątku zmieniła się organizacja ruchu na zakopiance w Libertowie. Wszystko przez kolejny etap budowy tunelu pod drogą krajową nr 7. Utrudnienia dotyczą przede wszystkim kierowców jadących w stronę Krakowa i potrwają do grudnia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiadała wcześniej: „Zmiana na zakopiance w Libertowie. W kierunku: Krakowa 1 pas, Myślenic 2. Będziemy budować drugą część tunelu pod DK7”. Tak też od piątku wygląda organizacja ruchu. Ruch został przełożony na jezdnię prowadzącą w kierunku Myślenic. W miejscu prowadzonych prac kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy – dwa prowadzą w stronę Myślenic, a tylko jeden w kierunku Krakowa.

Największych utrudnień należy spodziewać się na trasie do Krakowa, szczególnie rano, gdy ruch jest największy

Zmiana jest konieczna, bo wykonawca rozpoczyna budowę wschodniej części tunelu pod Zakopianką. Do tej pory roboty były prowadzone pod zachodnią częścią drogi. Największych utrudnień należy spodziewać się na trasie do Krakowa, szczególnie rano, gdy ruch jest największy. Zwężenie do jednego pasa może powodować korki i wydłużyć czas przejazdu. GDDKiA poinformowała także, że przygotowano objazdy, a kierowcy mogą korzystać również z lokalnych dróg. Jak wyjaśniają przedstawiciele inwestora, na tym etapie inwestycji nie ma możliwości utrzymania czterech pasów ruchu. Powodem są warunki prowadzenia robót przy budowie tunelu. Obecna organizacja ruchu ma obowiązywać do grudnia. Do tego czasu kierowcy powinni liczyć się z dłuższym przejazdem przez Libertów, zwłaszcza w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. GDDKiA apeluje też o wcześniejsze zaplanowanie podróży, jeśli celem jest Kraków.

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