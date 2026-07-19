Krościenko nad Dunajcem. Stara małopolska wieś jest siedzibą parku narodowego

W Małopolsce znajdziemy wiele wsi, obok których nie sposób przejść obojętnie. Jedną z nich jest z pewnością Krościenko nad Dunajcem, położone na pograniczu aż trzech mezoregionów: Pienin, Gorców oraz Beskidu Sądeckiego. Krościenko nad Dunajcem to świetna baza wypadowa na górskie szlaki we wspomnianych pasmach. Ogromną popularnością wśród turystów odwiedzających małopolskie Krościenko nad Dunajcem jest Pieniński Park Narodowy, położony bardzo blisko wsi. To właśnie w Krościenku nad Dunajcem znajduje się siedziba PPN. Co ciekawe, Pieniński Park Narodowy był pierwszym utworzonym w Polsce. Powstał w 1932 roku. To właśnie na terenie Pienin możemy podziwiać słynne Trzy Korony, Sokolicę, Zamek w Czorsztynie czy Wąwóz Homole. Pieniny to również słynne spływy Dunajcem organizowane przez flisaków. Dlaczego warto odwiedzić Krościenko nad Dunajcem? Sprawdźcie w przygotowanej galerii.

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Najlepsze atrakcje w Krościenku nad Dunajcem. Co warto zobaczyć w małopolskiej wsi?

Co warto zobaczyć w Krościenku nad Dunajcem? Będąc na terenie wsi nie sposób nie wybrać się na wycieczkę do Pienińskiego Parku Narodowego czy Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a także w Gorce. W Krościenku nad Dunajcem warto zobaczyć m.in. Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego, Kościół Wszystkich Świętych, okoliczne kapliczki, skosztować wód mineralnych, zobaczyć zabytkowy ratusz i domki mieszczańskie.

Krościenko nad Dunajcem nierozerwalnie związane jest z organizowanymi przez flisaków spływami przełomem Dunajca. Tylko w minione wakacje z tej małopolskiej atrakcji turystycznej skorzystało ponad 250 tys. turystów – podaje Małopolska Organizacja Turystyczna.

Jesień to w Pieninach najpiękniejsza pora roku. Mamy bardzo duże zróżnicowanie w drzewostanie, więc jak drzewa nabiorą kolorów, to widzimy praktycznie wszystkie barwy tęczy. Przełom września i października to u nas najpiękniejszy moment. Druga sprawa – jest trochę spokojniej, szlaki nie są tak zatłoczone jak w wakacje. Można naprawdę wypocząć i nacieszyć wzrok widokiem przepięknych kolorów – mówi prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich Jerzy Regiec.

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Krościenko nad Dunajcem – co warto wiedzieć? Noclegi, parkingi i kuchnia regionalna

Planując pobyt w Krościenku, warto pamiętać, że miejscowość dysponuje dobrze rozwiniętą bazą noclegową, oferującą zarówno pokoje gościnne, jak i pensjonaty czy hotele. Zmotoryzowani turyści znajdą tu liczne parkingi, choć w szczycie sezonu, szczególnie w pobliżu popularnych wejść na szlaki, należy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty za postój.

Będąc w Krościenku, nie można pominąć okazji do spróbowania lokalnych specjałów. W licznych karczmach i restauracjach serwowane są dania kuchni pienińskiej, w tym pyszny pstrąg potokowy, oscypek z żurawiną czy tradycyjna kwaśnica. To doskonałe uzupełnienie wrażeń po dniu spędzonym na górskich wędrówkach.

Najpopularniejsze szlaki z Krościenka: Trzy Korony i Sokolica

Krościenko stanowi doskonały punkt startowy na dwa najbardziej rozpoznawalne szczyty Pienin. Na Trzy Korony (982 m n.p.m.) prowadzi stąd najstarszy i uznawany za najłatwiejszy szlak żółty. Wędrówka na szczyt zajmuje około 2,5 godziny, a jej zwieńczeniem jest wejście na płatną platformę widokową, z której roztacza się niezapomniana panorama na przełom Dunajca i Tatry.

Drugim obowiązkowym celem jest Sokolica (747 m n.p.m.), słynąca z reliktowej, powyginanej sosny rosnącej na jej wierzchołku. Z Krościenka dotrzemy tam, podążając malowniczym szlakiem zielonym. Popularnym wariantem jest pętla, której przejście zajmuje łącznie około 3,5 godziny, co czyni ją idealną propozycją na krótszą, ale bardzo widokową wycieczkę.

Zimowe atrakcje w Krościenku nad Dunajcem

Choć Pieniny kojarzą się głównie z cieplejszymi porami roku, Krościenko nad Dunajcem ma wiele do zaoferowania również zimą. Gdy szlaki pokryje biały puch, stają się one znacznie mniej zatłoczone, co pozwala na spokojne i klimatyczne wędrówki. Okoliczne tereny stwarzają także warunki do uprawiania narciarstwa biegowego oraz zjazdowego na pobliskich stokach.

Ciekawą propozycją, szczególnie dla rodzin z dziećmi, jest organizowana przez Pieniński Park Narodowy akcja „Ferie z uśpioną przyrodą”. W jej ramach, w okresie ferii zimowych, turyści indywidualni mogą skorzystać z bezpłatnego oprowadzania po wystawie przyrodniczej w dyrekcji Parku. To świetna okazja, by pod okiem pracownika PPN poznać sekrety pienińskiej fauny i flory.

Artykuł aktualizowany. Pierwsza publikacja: 19.09.2024 r.