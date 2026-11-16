Ta wieś w Małopolsce zachwyca zabytkiem z listy UNESCO. Jest też jedną z najmniejszych w województwie [GALERIA]

Małopolska słynie z niezwykle pięknych małych miejscowości. Jedną z najpiękniejszych wsi są Owczary, położone w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa, zamieszkiwane przez niespełna 250 osób. Do 10 lipca 1948 roku wieś nosiła poniemiecką nazwę Rychwałd, od niemieckiego słowa Reichwald, oznaczającego bogaty las, wielki szmat lasów. W Owczarach znajduje się jedna z najpiękniejszych cerkwi wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jak wygląda ta wyjątkowa miejscowość? Sprawdźcie naszą galerię!