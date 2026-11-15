W Krakowie odprawią mszę za zamachowca. Burza w sieci: "trochę szokujące"

Przed jedną z najważniejszych świątyń w kraju wywieszono kartkę z ogłoszeniami, której treść poruszyła mieszkańców stolicy Małopolski. Dotyczy ona zaplanowanej na poniedziałek, 16 listopada, mszy świętej w intencji 24-letniego Michała Oksińskiego, sprawcy ataku na Rynku Głównym. Nabożeństwo odbędzie się w Bazylice Mariackiej, znajdującej się niedaleko miejsca niedawnego dramatu.

Msza za Michała Oksińskiego w Krakowie. Były radny komentuje

Temat wywołał w sieci Łukasz Wantuch, były krakowski radny. Samorządowiec udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie informacji i osobiście zweryfikował jej prawdziwość w bazylice, przekazując konkretne dane dotyczące tego wydarzenia.

„Msza św. za śp. Michała Oksińskiego i zmarłych z rodziny odprawiona zostanie w poniedziałek 16 XI 2026 o godzinie 10.30 w kościele Mariackim w Krakowie”

Polityk nie ukrywał swojego zaskoczenia i w dosadny sposób odniósł się do zaistniałej sytuacji.

„Nie ukrywam, że jest to dla mnie trochę szokujące” - przyznał w poście.

Bazylika Mariacka odprawi mszę za sprawcę ataku. Burza w komentarzach

Doniesienia o planowanym nabożeństwie wywołały gorącą dyskusję i mocno podzieliły internautów. Niektórzy komentujący pod wpisem Łukasza Wantucha traktują modlitwę za zamachowca jako wyraz chrześcijańskiego miłosierdzia, który wpisuje się w zasady wiary.

„A ja się nie dziwię. Chyba nikt bardziej nie potrzebuje Bożego Miłosierdzia ...”

Z drugiej strony dla wielu osób taka inicjatywa jest nie do przyjęcia i budzi ogromny sprzeciw. W sieci pojawiły się apele o podjęcie interwencji u władz kościelnych.

„Serio? Ktoś się na to zgodził? Może trzeba i interweniować w Kurii” - czytamy w jednym z komentarzy.

Część osób zwróciła także uwagę na wyjątkowo kontrowersyjne brzmienie samej intencji mszalnej.

„A mnie bardziej bulwersuje »i zmarłych z Rodziny«! Sami nie zmarli! Powinno być »i zabitych przez niego rodziców i siostrę«” - zauważyła jedna z internautek.

Komentujący poddawali też w wątpliwość prawdziwość samej kartki oraz wyrażali niedowierzanie z powodu lokalizacji wybranej na to nabożeństwo.

„To na pewno nie fejk? w tym kościele sa zwykle długie terminy, poza tym jest tam jakiś administrator? to jest szczyt bezczelności, że akurat w kościele Mariackim, przed którym zabijał odprawią za niego mszę. Trzeba się zwrócić do kurii” - napisał inny komentujący.

Atak na Rynku Głównym w Krakowie. Michał Oksiński zabił sześć osób

Warto przypomnieć, że dramatyczne wydarzenia na krakowskim Rynku Głównym rozegrały się 7 listopada. Wówczas 24-letni Michał Oksiński wtargnął samochodem na płytę rynku i otworzył ogień z broni automatycznej. W rezultacie tego zamachu zginęło sześć osób, a szesnaście, w tym dwóch policjantów, odniosło rany. Sam napastnik również doznał obrażeń, w wyniku których zmarł później w szpitalu.

Były krakowski samorządowiec Łukasz Wantuch spuentował całe zamieszanie gorzkim przemyśleniem dotyczącym istoty wiary.

„»Świętej Pamięci Michała Oksińskiego«. Zamachowca z Krakowa. Ale może na tym polega wiara, że modlimy się też za mordercę.”

Ostatnie pożegnanie ofiar zamachu w Krakowie. Pogrzeby Eweliny, Izabeli, Doroty i Roberta