Rzucił kule i ratował policjanta. Bohater z Krakowa odwiedził licealistów

Bohater z Krakowa odnaleziony. Patryk współpracuje z liceum

Przez kilka dni po zamachu w Krakowie internauci poszukiwali mężczyzny, który pospieszył na pomoc postrzelonemu funkcjonariuszowi policji. Zagadka została wreszcie rozwiązana, a odwagą wykazał się Amerykanin o imieniu Patryk, od dłuższego czasu udzielający się w Krakowie jako wolontariusz. Tożsamość mężczyzny ujawniło XXVIII Liceum Ogólnokształcące, z którym mężczyzna stale współpracuje.

W oficjalnym komunikacie opublikowanym przez krakowską szkołę przekazano następujące informacje:

„Gościliśmy w naszej szkole Patryka - Amerykanina, którego po sobotnich wydarzeniach przez kilka dni próbowali odnaleźć internauci. To właśnie on, sam poruszając się o kulach, ruszył na pomoc rannemu policjantowi. Mimo własnych trudności i grożącego niebezpieczeństwa wykazał się niezwykłą odwagą i poświęceniem”.

Przedstawiciele liceum zaznaczają, że Amerykanin jest doskonale znany lokalnej społeczności szkolnej i cieszy się tam ogromnym szacunkiem. Jako oddany przyjaciel placówki regularnie i zupełnie bezinteresownie poświęca swój prywatny czas oraz niespożytą energię na pracę z tamtejszymi uczniami.

„Dla naszej społeczności Patryk od dawna jest kimś bliskim. Regularnie odwiedza szkołę i rozmawia z młodzieżą po angielsku, dzieląc się swoim czasem, życzliwością i energią. W okresie bożonarodzeniowym prowadzi również po angielsku naszą aukcję charytatywną, pomagając nam wspierać innych. Nie oczekuje zapłaty ani podziękowań. Jest skromnym człowiekiem o wielkim sercu, który swoją postawą daje młodzieży piękny przykład bezinteresowności. W sobotę pokazał, jak wiele znaczą odwaga, wrażliwość i gotowość do działania, gdy drugi człowiek potrzebuje pomocy. Patryku, cieszymy się, że jesteś przyjacielem naszej szkoły. Brawa dla Bohatera” - czytamy w komunikacie szkoły.

Internauci chwalą bohatera z Krakowa. Amerykanin Patryk wzorem dla młodzieży

Zachowanie Amerykanina wywołało falę entuzjazmu wśród internautów. Pod szkolnym postem błyskawicznie zaroiło się od wpisów doceniających jego niezwykłą skromność oraz bohaterski czyn. Komentujący zgodnie zwracali uwagę, że mężczyzna stanowi doskonały autorytet dla współczesnych nastolatków.

„Właśnie takich ludzi potrzeba młodym ludziom. Osób, które pokazują, że dobro ma sens i że nie trzeba oczekiwać niczego w zamian. Osób gotowych do pomocy. Ale też osób świadomych tego, co należy robić w sytuacji zagrożenia” - napisała jedna z komentujących.

Kolejni internauci w swoich wpisach bezpośrednio określają go mianem prawdziwego wzoru oraz anioła.

„I to jest wzór dla młodzieży”

„Bez wahania ruszył pomóc drugiemu człowiekowi - to anioł na skrzydłach, cudownie że taki człowiek uczy młodzież. Dbajcie i doceniajcie droga młodzież tego anioła” - czytamy w kolejnych komentarzach.

Strzelanina w Krakowie. Tak 70-letni Patryk ratował rannego policjanta Jakuba Kulika

Warto przypomnieć okoliczności tego zdarzenia, gdy wspierający się na kulach 70-letni Patryk oczekiwał na przyjazd tramwaju i nagle znalazł się w centrum strzelaniny. Na widok poszkodowanych mundurowych senior o kulach ruszył na ratunek i zaczął tamować krwotok u jednego z funkcjonariuszy. Choć wokół panował chaos to jego błyskawiczna interwencja mogła ocalić życie 24-letniego Jakuba Kulika.

Swoje działania podczas tamtych dramatycznych chwil mężczyzna zrelacjonował w wywiadzie dla tygodnika „Gość Niedzielny”:

„Zobaczyłem, że krew wypływa z górnej części klatki piersiowej, więc instynktownie zacząłem ją tamować”.

Amerykanin uciskał ranę gołymi dłońmi, wykorzystując dodatkowo szalik przekazany przez obecną na miejscu zdarzenia kobietę. Niedługo potem poszkodowanymi funkcjonariuszami zajęli się medycy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Bilans ofiar strzelaniny z 7 listopada

Dramatyczne wydarzenia na Rynku Głównym w Krakowie rozegrały się 7 listopada. Z oficjalnych komunikatów służb wynika, że 24-letni zamachowiec wjechał autem bezpośrednio na płytę rynku i zaczął strzelać z broni automatycznej. Bilans tego ataku to sześć ofiar śmiertelnych oraz szesnastu rannych, wśród których znalazło się dwóch funkcjonariuszy policji. Sam napastnik zmarł później w szpitalu na skutek odniesionych ran.