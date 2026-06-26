Temperatura w Zakopanem poszybuje w górę. Weekendowa prognoza ma jeden haczyk

Pogoda w Zakopanem: 26-28 czerwca

Weekend pod Tatrami zapowiada się wyśmienicie, a prognozy nie pozostawiają złudzeń. Czeka nas prawdziwa eskalacja letnich temperatur. Jeśli ktoś liczył na ochłodzenie, to z pewnością nie w najbliższych dniach. Z dnia na dzień termometry będą pokazywać coraz wyższe wartości, a słońce zdominuje niebo nad Zakopanem. Warto jednak zwrócić uwagę na niewielkie opady, które mogą się pojawić mimo słonecznej aury.

Weekend rozpocznie się idealnie. Już od samego rana w piątek w Zakopanem będzie mnóstwo słońca, a niebo pozostanie praktycznie bezchmurne przez cały dzień. To będzie świetny moment na rozpoczęcie wypoczynku. Temperatura maksymalna sięgnie przyjemnych 25 stopni Celsjusza, więc zrobi się naprawdę ciepło. Noc z kolei będzie komfortowa, z temperaturą spadającą do około 17 stopni. Wiatr powieje zaledwie z prędkością 2 m/s. Tego dnia deszczu nie musimy się obawiać w ogóle.

W sobotę poczujemy, że lato zadomowiło się na dobre. Zrobi się jeszcze cieplej, bo słupki rtęci podskoczą do 28 stopni Celsjusza. To już wartości, które gwarantują prawdziwie wakacyjną atmosferę! Słońca nadal będzie pod dostatkiem. I tu pojawia się pierwszy pogodowy haczyk. Pomimo niemal bezchmurnego nieba, prognozy wskazują na możliwość wystąpienia symbolicznych, przelotnych opadów deszczu. Nie zepsują one planów, ale warto mieć to na uwadze. Noc będzie chłodniejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 14 stopni.

To będzie najcieplejszy dzień całego weekendu. Niedziela w Zakopanem przyniesie temperaturę ocierającą się o próg upału! Termometry wskażą niemal 30 stopni Celsjusza, co w górach jest już naprawdę potężnym ciepłem. Słońce nadal będzie operować bardzo mocno. Podobnie jak w sobotę, również i tego dnia mogą pojawić się bardzo niewielkie, przelotne opady. Wiatr pozostanie słaby, nie przynosząc większej ulgi od gorąca. Noc znów cieplejsza, z temperaturą około 17 stopni.

Jak spędzić weekend w Zakopanem?

Przy tak słonecznej i ciepłej aurze aż prosi się, by spędzić czas na zewnątrz. To doskonała pogoda na wędrówki po niższych partiach gór czy spacery po dolinach, gdzie można cieszyć się pięknymi widokami. Kluczowe będzie jednak odpowiednie nawodnienie i ochrona przed słońcem. Szczególnie w niedzielę, gdy temperatura zbliży się do 30 stopni, poszukiwanie cienia w środku dnia okaże się świetnym pomysłem. Popołudniowy relaks nad górskim potokiem może przynieść upragnioną ochłodę w najgorętszym momencie dnia.

Dane pogodowe: OpenWeather

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