Wielkie święto flisaków pod Trzema Koronami. Dunajec stał się areną zmagań! [ZDJĘCIA, WIDEO]

Najważniejszym wydarzeniem imprezy okazały się emocjonujące zmagania flisaków o Grand Prix o „Złotą Spryskę”. Uczestnicy mierzyli się ze sobą w trzech specjalnych dyscyplinach:

– szybkim wiązaniu łodzi i opłynięciu wyznaczonego punktu na drugim brzegu rzeki

– wyjątkowo wymagającym nawigowaniu na pojedynczym czółnie, co wymuszało ogromne skupienie i balans

– pokonaniu nurtu Dunajca wyłącznie o własnych siłach, czyli bezpośrednio wpław.

Bezapelacyjne zwycięstwo we wszystkich starciach odnieśli ostatecznie reprezentanci gospodarzy, czyli Sromowców Niżnych. Wydarzeniu towarzyszyły liczne koncerty muzyczne oraz degustacje regionalnych potraw serwowanych przez koła gospodyń wiejskich. Całość poprowadzili charyzmatyczni prezenterzy, którzy skutecznie dbali o doskonały nastrój zgromadzonej publiczności.

Za przygotowanie tej wyjątkowej inicjatywy odpowiadało Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich działające w ścisłym porozumieniu z Małopolskim Centrum Kultury Sokół. Przedsięwzięcie mogło się odbyć dzięki partnerskiej pomocy Małopolskiej Organizacji Turystycznej, a także wsparciu finansowemu ze strony Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz lokalnych władz Gminy Czorsztyn.