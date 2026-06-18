Rozdziele to dawna łemkowska wieś w Małopolsce. Powstała w wyniku rozdzielnia

Rozdziele jest jedną z najpiękniejszych wsi na mapie województwa małopolskiego. Jest położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Lipinki. Jej integralnymi częściami są Niżny Koniec oraz Wyżny Koniec. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na który powołuje się portal Polska w Liczbach, w miejscowości mieszkają 244 osoby, z czego 50,4 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 49,6 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa krośnieńskiego.

Według jednej ze znanych wersji wieś Rodziele wzięła swoją nazwę od rozdzielenia, do którego doszło w Lipinkach, miejscowości założonej w 1363 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Z jej południowej części, zasiedlonej przez Wołochów, powstało Rozdziele. Miało to związek z przepychankami mieszkańców różnych wyznań, którzy nie żyli ze sobą w zgodzie i doprowadzili do rozdzielenia wsi na dwie połowy.

Rozdziele jest niezwykle malowniczą miejscowością, w której znajduje się wiele wspaniałych zabytków. Trzy z nich zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Są to: drewniana cerkiew prawosławna pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy z 1756 roku, którą do Rozdziela w 1985 roku z Serednicy w powiecie bieszczadzkimi; murowana cerkiew greckokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z 1786 roku, cechująca się nietypową dla zachodniej Łemkowszczyzny architekturą i pełniąca obecnie kościoła rzymskokatolickiego; a także cmentarz wojenny nr 85 z I wojny światowej.

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Tak wygląda Rozdziele, jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

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