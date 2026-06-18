Podzielono ją na dwie połowy. To jedna z najciekawszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-06-18 12:16

Małopolska jest niezwykłym regionem na mapie naszego kraju. Województwo jest powszechnie uznawane za kolebkę turystyki, a wpływają na to między innymi piękne zabytki, od których aż roi się na jego obszarze. Rozgłosu dodaje mu również historia, która nierzadko bywała burzliwa. Wiele ciekawych dla pasjonatów dziejów wydarzeń rozegrało się w niewielkich miejscowościach. Do takich niewątpliwie należy zaliczyć wieś Rozdziele, położoną w powiecie gorlickim, w ginie Lipinki. Jej nazwa wzięła się od rozdzielenia, przeprowadzonego przez mieszkańców, których wyznania różniły się od siebie i stały się kością niezgody. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii.

Rozdziele to dawna łemkowska wieś w Małopolsce. Powstała w wyniku rozdzielnia

Rozdziele jest jedną z najpiękniejszych wsi na mapie województwa małopolskiego. Jest położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Lipinki. Jej integralnymi częściami są Niżny Koniec oraz Wyżny Koniec. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na który powołuje się portal Polska w Liczbach, w miejscowości mieszkają 244 osoby, z czego 50,4 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 49,6 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa krośnieńskiego.

Według jednej ze znanych wersji wieś Rodziele wzięła swoją nazwę od rozdzielenia, do którego doszło w Lipinkach, miejscowości założonej w 1363 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Z jej południowej części, zasiedlonej przez Wołochów, powstało Rozdziele. Miało to związek z przepychankami mieszkańców różnych wyznań, którzy nie żyli ze sobą w zgodzie i doprowadzili do rozdzielenia wsi na dwie połowy.

Polecany artykuł:

Przed wiekami mieszkali tam pasterze. To jedno z najpiękniejszych miast w Małop…

Rozdziele jest niezwykle malowniczą miejscowością, w której znajduje się wiele wspaniałych zabytków. Trzy z nich zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Są to: drewniana cerkiew prawosławna pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy z 1756 roku, którą do Rozdziela w 1985 roku z Serednicy w powiecie bieszczadzkimi; murowana cerkiew greckokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z 1786 roku, cechująca się nietypową dla zachodniej Łemkowszczyzny architekturą i pełniąca obecnie kościoła rzymskokatolickiego; a także cmentarz wojenny nr 85 z I wojny światowej.

Sonda
Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce?

Tak wygląda Rozdziele, jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

To jedna z najciekawszych wsi w Małopolsce. Kiedyś rozdzielono ją na dwie połowy
Galeria zdjęć 30
Dom Książków, Tarnów
województwo małopolskie
najciekawsze wsie
Małopolska
podróże
wieś
małopolskie
turystyka