2026-03-03

Małopolska jest jednym z najciekawszych regionów na mapie naszego kraju. Województwo słynie z niezwykle urokliwych małych miejscowości, które zachwycają nie tylko malowniczymi krajobrazami czy nietuzinkowymi zabytkami, ale również niezwykłą historią, niekiedy bardzo burzliwą. Do takich zalicza się niewątpliwie wieś Mogilno, położona w powiecie nowosądeckim, w gminie korzenna. To właśnie tam w 1770 roku, dwa lata przed pierwszym rozbiorem Polski, podpisano akt przyłączenia części ziem sądeckich do Królestwa Węgier. Natomiast najcenniejszym zabytkiem w Mogilnie jest kościół pw. św. Marcina. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii.

Mogilno to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. To w niej zdecydowano o przyłączeniu ziem sądeckich do Królestwa Węgier

Mogilno jest jedną z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Leży w powiecie nowosądeckim, w gminie Korzenna. Graniczy z sześcioma innymi małymi miejscowościami takimi, jak: Korzenna i Trzycierz – od północy, Posadowa Mogilska – od wschodu, Koniuszowa – od zachodu oraz Paszyn i Cieniawa – od południa. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na który powołuje się portal Polska w Liczbach, w Mogilnie mieszkają 1 072 osoby, z czego 50,5 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 49,5 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 wieś należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Mogilnie pochodzą z końca XIII wieku. Według dokumentów z 1299 roku wieś została nadana przez Gryfinę mieszczaninowi sądeckiemu Janowi zwanemu Bogaczem. W XIV wieku w miejscowości wybudowano drewniany kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Świątynia spłonęła około 1558 roku. W 1596 roku w Mogilnie powstała pierwsza szkoła. Natomiast funkcjonującą obecnie placówkę wzniesiono w 1968 roku. Po pożarze z połowy XVI wieku we wsi postawiono kaplicę pw. św. Anny. W XVII wieku rozpoczęto budowę nowego kościoła pw. św. Marcina biskupa z Tours. Budowlę z drzewa modrzewiowego remontowano dwukrotnie – w 1891 roku i 1931 roku. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Stanowi też część Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach wsi Mogilno było podpisanie akty przyłączenia części ziemi sądeckich do Królestwa Węgier, do którego doszło w 1770 roku, czyli dwa lata przed pierwszym rozbiorem Polski.

