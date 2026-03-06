Sobolów to jedna z najsławniejszych wsi w Małopolsce. Kiedyś przekształcono tam kościół parafialny w zbór

Sobolów jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Znajduje się w powiecie bocheńskim, w gminie Łapanów, na Pogórzu Wiśnickim. Jej integralnymi częściami są: Polanka, Sieradzka, Sikornica i Zonia. Większość zabudowań i pól miejscowości leży w dolinie rzeki Stradomka. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na który powołuje się portal Polska w Liczbach, we wsi mieszka 767 osób, z czego 48,2 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 51,8 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa tarnowskiego.

Pierwsze wzmianki o Sobolowie pochodzą z początku XII wieku. W 1126 roku wieś została odnotowana w kronikach królewskich. Z poczynionych w nich zapisków wynika, że została ona sprzedana miejscowym chłopom przez niejakiego Kuklińskiego, szlachcica, który postanowił opuścić Rzeczpospolitą, aby poślubić mołdawską hrabinę Wrgage. Jednak zespół badawczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego odkrył podczas badań archeologicznych, że osadnictwo na tamtych ziemiach rozwijało się już w późnym paleolicie. W 1330 roku król Władysław Łokietek nadał wisi prawo niemieckie, a wcześniej, w 1326 roku była wymieniana w rachunkach świętopietrza. W pierwszej połowie XIV wieku powstała w Sobolowie parafia Wszystkich Świętych. W 1596 roku przy parafii funkcjonowała szkoła. Warto odnotować, że w 1569 roku doszło w miejscowości do przekształcenia kościoła parafialnego w zbór kalwiński. Dokonał tego ksiądz Marcin Reszka z Łaska, będący plebanem w Sobolowie, a pozwolenie wydał właściciel wsi Stanisław Słonkowski.

W Sobolowie znajduje się kościół parafialny Wszystkich Świętych z drugiej połowy XVI wieku, choć niektóre źródła wskazują pierwszą połowę kolejnego stulecia. Świątynia jest jednym z najpiękniejszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. W Sobolowie można zobaczyć również zabytkowy cmentarz wojenny z I wojny światowej oraz Grodzisko na szczycie Kociego Zamku.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda Sobolów, jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

12