Śnietnica to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Należała do biskupów z Krakowa

Śnietnica jest jedną z najciekawszych wsi położonych w województwie małopolskim. Znajduje się w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie, nad rzeką Białą, będącą dopływem Dunajca. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, w Śnietnicy mieszka 527 osób, z czego 50,3 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 49,7 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Śnietnicy pochodzą z XVI wieku. Wówczas była wsią biskupstwa krakowskiego, mieszczącą się w powiecie sądeckim, w województwie krakowskim. Miejscowość w wiekach danych była zamieszkiwana przez ludność łemkowską. W 1755 roku w Śnietnicy wzniesiono greckokatolicką cerkiew pw. św. Dymitra. W pierwszej połowie XIX wieku świątynia przeszła przebudową, która zakończyła się jej gruntownym przekształceniem. W czasie przeprowadzonych prac poszerzono w niej nawę, a stało się to kosztem babińca, który został zlikwidowany. Przesunięto też na stronę zachodnią wieżę. Po 1947 roku cerkiew przejął Kościół rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja Boboli. Było to pokłosie akcji „Wisła”, mającej na celu wysiedlenie ludności łemkowskiej na tzw. ziemie odzyskane. Funkcję kościoła pełniła przez pięćdziesiąt lat. W 1997 roku została zwrócona grekokatolikom.

Cerkiew pw. św. Dymitra w Śnietnicy została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Świątynia jest również częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

