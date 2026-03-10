"Jesteśmy przerażeni". Przedsiębiorcy przed widmem remontu Bagateli i Starowiślnej

Przedsiębiorcy prowadzący działalność przy ulicy Starowiślnej oraz w okolicach węzła Bagatela wyrażają ogromny niepokój w związku z nadchodzącymi remontami. Obawiają się oni przede wszystkim drastycznego spadku sprzedaży, utraty klientów oraz problemów z rentownością swoich biznesów w czasie trwania prac.

Na pewno jesteśmy bardzo przerażeni z jednej strony, bo wiadomo, remont wiąże się ze spadkiem sprzedaży. Jak będzie to związane pod kwestią opłaty za lokale, czy będzie obniżony czynsz na w związku z tym, jeśli to jest urzędu miasta lokal... - mówi Agnieszka Dopler, współwłaścicielka sklepu z galanterią skórzaną przy ul. Starowiślnej.

Właściciele punktów handlowych i usługowych krytykują planowane zmiany w organizacji ruchu, w tym przekształcenie ulicy Starowiślnej w jednokierunkową, co ich zdaniem utrudni dojazd dostawcom i mieszkańcom. Skarżą się również na brak rzetelnej informacji i wsparcia ze strony miasta, o których słyszeli jedynie w zapowiedziach medialnych.

Myśmy się dowiedzieli że będzie ten remont, ale wsparcia ani informacji to żeśmy szczerze powiedziawszy nie dostawali - mówi Krzysztof Kamecki, cukiernik z ul. Starowiślnej.

W odpowiedzi na te obawy urzędnicy wskazują na przygotowany „pakt remontowy”, który ma łagodzić konsekwencje prac dla lokalnych firm. Program ten zakłada m.in. bezpośrednie docieranie do przedsiębiorców, organizowanie spotkań informacyjnych oraz dbanie o utrzymanie ciągłości ruchu pieszego, aby klienci mogli bez przeszkód dotrzeć do otwartych lokali.

[Urzędnicy] idą tam i fizycznie wchodzą do każdej bramy, do każdego miejsca, w którym jest prowadzona działalność. Informują o tym, że taki remont jest planowany, biorą sobie wszystkie namiary na daną firmę oraz informują o najważniejszej rzeczy - o spotkaniu, które odbywa się wspólnie z Kongregacją Kupiecką, naszym partnerem jeśli chodzi o pakt remontowy i wspólnie prowadzimy działania - mówi Wojciech Łaptaś, zastępca dyrektora Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK.

Harmonogram zakłada, że prace przy Węźle Bagatela rozpoczną się w maju i zakończą pod koniec roku, pochłaniając blisko 20 milionów złotych. Dopiero po sfinalizowaniu tego etapu mają ruszyć prace na Starowiślnej, podczas których miasto planuje wykorzystać specjalne tablice elektroniczne informujące o tym, jakie firmy działają na remontowanym terenie.