Berest to dawna wieś łemkowska w Małopolsce. Drewnianą cerkiew przekształcono tam w kościół

Berest jest jedną z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na który powołuje się portal Polska w Liczbach, liczba ludności we wsi Berest wynosi 884, z czego 48,8 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 51,2 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Bereście pochodzą z XVI wieku. Wówczas wieś należała do biskupstwa krakowskiego w powiecie sądeckim, w województwie krakowskim. Jej lokacja odbyła się w 1575 roku. Warto odnotować, że w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w latach 1954-196- miejscowość należała i była siedzibą władz gromady Berest, a po jej zniesieniu znalazła się w gromadzie Mochnaczka Wyżna, a po przeniesieniu jej siedziby ponownie trafiła do gromady Berest.

Najcenniejszym zabytkiem w Bereście jest dawna greckokatolicka cerkiew pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana z 1842 roku. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego, a także znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Świątynia po wysiedleniu Łemków w ramach akcji „Wisła” została zaadaptowana na kościół rzymskokatolicki. W 1951 roku powstała tam parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Niegdysiejsza łemkowska cerkiew pełni funkcję kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

