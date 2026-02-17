To jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Jej mieszkaniec został doceniony przez papieża [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-02-17 10:04

Małopolska jest jednym z najciekawszych regionów w naszym kraju. Na mapie województwa znajduje się mnóstwo małych miejscowości, które zachwycają nie tylko malowniczymi krajobrazami i wspaniałymi zabytkami, ale również niebanalną historią. Jedną z nich są niewątpliwie Raciechowice, wieś położona w powiecie myślenickim. Jej najcenniejszymi zabytkami są kościół parafialny pw. św. Jakuba Starszego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1720 roku, będący częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, oraz XVIII-wieczny dwór. Ponadto Raciechowice słyną z sadownictwa, a w przeszłości były mocne związane z ruchem ludowym. Mieszkał w nich jego prekursor, który został doceniony przez papieża. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Raciechowice to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Mieszkał w niej prekursor ruchu ludowego

Raciechowice, będące siedzibą gminy o tej samej nazwie, to miejscowość, w której gospodarce dużą rolę odgrywa sadownictwo. Rozległe sady stanowią charakterystyczny element tutejszego krajobrazu, a tradycje uprawy owoców są przekazywane z pokolenia na pokolenie, budując lokalną tożsamość. Wieś ta zapisała się również wyraźnie na kartach historii ruchu ludowego. To właśnie tutaj, pod koniec XIX wieku, przez dwa lata u Spytka na Zastępie mieszkał i działał ks. prałat Stanisław Stojałowski, uznawany za prekursora polskiego ruchu ludowego. Jego zasługi zostały docenione przez papieża Piusa IX, który nadał mu godność prałata domowego. O znaczeniu Raciechowic dla ludowców świadczy również fakt, że we wrześniu 1921 roku kamień węgielny pod budowę miejscowej szkoły wmurowywał premier Wincenty Witos, goszczący na zaproszenie lokalnych działaczy.

Wspomniane zabytki to perły lokalnej architektury. Drewniany kościół parafialny pw. św. Jakuba Starszego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, wzniesiony w 1720 roku, zachwyca jednonawową konstrukcją zrębową oraz cennym rokokowym wyposażeniem z XVIII wieku, w tym ołtarzami wykonanymi zapewne przez Piotra Korneckiego. W ołtarzu głównym znajdują się m.in. obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI wieku i św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Z kolei XVIII-wieczny dwór, zbudowany w 1760 roku, prezentuje konstrukcję zrębową, otynkowaną, krytą dachem polskim z lukarnami. W trójkątnym szczycie umieszczone są herby dawnych właścicieli Raciechowic: Leliwa i Nowina. Współczesne Raciechowice to także prężnie funkcjonująca miejscowość z zespołem szkół, przedszkolem samorządowym, gminną biblioteką publiczną oraz remizą Ochotniczej Straży Pożarnej. Warto odnotować, że w latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.

Sonda
Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce?

Tak wygląda wieś Raciechowice w Małopolsce [GALERIA]

Ta wieś w Małopolsce słynie z sadownictwa. Jednego z jej mieszkańców docenił papież
Galeria zdjęć 13
Kraków Radio ESKA Google News
Zima wróciła do Krakowa
najciekawsze wsie
województwo małopolskie
zabytki
Małopolska
Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce
małopolskie
wieś