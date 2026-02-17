Raciechowice to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Mieszkał w niej prekursor ruchu ludowego
Raciechowice, będące siedzibą gminy o tej samej nazwie, to miejscowość, w której gospodarce dużą rolę odgrywa sadownictwo. Rozległe sady stanowią charakterystyczny element tutejszego krajobrazu, a tradycje uprawy owoców są przekazywane z pokolenia na pokolenie, budując lokalną tożsamość. Wieś ta zapisała się również wyraźnie na kartach historii ruchu ludowego. To właśnie tutaj, pod koniec XIX wieku, przez dwa lata u Spytka na Zastępie mieszkał i działał ks. prałat Stanisław Stojałowski, uznawany za prekursora polskiego ruchu ludowego. Jego zasługi zostały docenione przez papieża Piusa IX, który nadał mu godność prałata domowego. O znaczeniu Raciechowic dla ludowców świadczy również fakt, że we wrześniu 1921 roku kamień węgielny pod budowę miejscowej szkoły wmurowywał premier Wincenty Witos, goszczący na zaproszenie lokalnych działaczy.
Wspomniane zabytki to perły lokalnej architektury. Drewniany kościół parafialny pw. św. Jakuba Starszego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, wzniesiony w 1720 roku, zachwyca jednonawową konstrukcją zrębową oraz cennym rokokowym wyposażeniem z XVIII wieku, w tym ołtarzami wykonanymi zapewne przez Piotra Korneckiego. W ołtarzu głównym znajdują się m.in. obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI wieku i św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Z kolei XVIII-wieczny dwór, zbudowany w 1760 roku, prezentuje konstrukcję zrębową, otynkowaną, krytą dachem polskim z lukarnami. W trójkątnym szczycie umieszczone są herby dawnych właścicieli Raciechowic: Leliwa i Nowina. Współczesne Raciechowice to także prężnie funkcjonująca miejscowość z zespołem szkół, przedszkolem samorządowym, gminną biblioteką publiczną oraz remizą Ochotniczej Straży Pożarnej. Warto odnotować, że w latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.