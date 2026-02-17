To jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Jej mieszkaniec został doceniony przez papieża [GALERIA]

Małopolska jest jednym z najciekawszych regionów w naszym kraju. Na mapie województwa znajduje się mnóstwo małych miejscowości, które zachwycają nie tylko malowniczymi krajobrazami i wspaniałymi zabytkami, ale również niebanalną historią. Jedną z nich są niewątpliwie Raciechowice, wieś położona w powiecie myślenickim. Jej najcenniejszymi zabytkami są kościół parafialny pw. św. Jakuba Starszego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1720 roku, będący częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, oraz XVIII-wieczny dwór. Ponadto Raciechowice słyną z sadownictwa, a w przeszłości były mocne związane z ruchem ludowym. Mieszkał w nich jego prekursor, który został doceniony przez papieża. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!