Małopolska jest jednym z najciekawszych regionów w naszym kraju. Na mapie województwa znajduje się wiele niezwykle urokliwych małych miejscowości, które zachwycają nie tylko wspaniałymi zabytkami i malowniczymi krajobrazami, ale również niezwykle ciekawą historią. Jedną z nich jest Muszynka, wieś położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój. Odegrała ona nietuzinkową rolę w czasach konfederacji barskiej. Nad wsią, w stronę granicy ze Słowacją rozciągają się okopy konfederatów barskich, gdzie utworzono krajobrazowy rezerwat przyrody „Okopy Konfederackie”. Natomiast najważniejszym zabytkiem w miejscowości jest dawna greckokatolicka cerkiew św. Jana Ewangelisty. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii.

Muszynka jest jedną z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Znajdują się tam okopy konfederatów barskich

Muszynka to jedna z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Znajduje się w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój. Jest położona w dolinie górnego biegu rzeki Muszynka, na granicy dwóch regionów geograficznych – Góry Leluchowskie i Beskid Niski. Miejscowość od południa i północnego wschodu graniczy ze Słowacją. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, we wsi Muszynka mieszkają 424 osoby, z czego 47,2 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 52,8 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pod koniec XVI wieku Muszynka była wsią biskupią, leżącą w powiecie sądeckim w województwie krakowskim. Nad wsią, w stronę granicy ze Słowacją rozciągają się okopy konfederatów barskich, gdzie utworzono krajobrazowy rezerwat przyrody. Umocnienia konfederatów barskich były przeważnie umocnieniami polowymi lub półstałymi typu bastionowego. Budowano je przeważnie w pobliżu baz lub w ramach modernizacji zamków. W ich stawianiu pomagali inżynierowie francuscy. Odegrały one ważną rolę w dziejach Polski w czasach konfederacji barskiej.

Cerkiew św. Jana Ewangelisty to najciekawszy zabytek w Muszynce

Najważniejszym zabytkiem w Muszynce jest dawna greckokatolicka cerkiew św. Jana Ewangelisty w Muszynce z XVIII wieku. W 1947 roku została przejęta przez kościół. Obecnie pełni rolę kościoła filialnego parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyliczu. Świątynia została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Jest jednym z najpiękniejszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

