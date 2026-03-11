Książ Wielki jest jednym z najmniejszych miast w Małopolsce. Kiedyś było wsią

Książ Wielki jest jednym z trzech najmniejszych miast położonych w województwie małopolskim. Znajduje się w powiecie miechowskim, nad Niedzicą, około 7 kilometrów na północny wschód od Miechowa. W 1370 roku uzyskał lokację miejską, a pięć wieków później, 13 stycznia 1870 roku stracił prawa miejskie. W latach 1867-1954 był siedzibą gminy Książ Wielki, a od 1973 roku pozostaje nią do tej pory. Ponadto w latach 1954-1972 był siedzibą gromady Książ Wielki. Status miasta przywrócono mu 1 stycznia 2023 roku.

Pierwsze wzmianki o Książu Wielkim pochodzą z pierwszej połowy XII wieku. W 1120 roku został odnotowany przez kronikarza cystersów w Jędrzejowie jako osada książęca. Warto odnotować, że nazwa Książ była w wiekach dawnych zapisywana na różne sposoby. W pismach z 1234 roku pojawia się jako Kyniese, w 1249 – Kenese, w 1328 – Xanze, w 1343 – de Xansse, w 1381 – Xansz, w 1389 – Xans, w 1470 – Magna Xansch, w 1523 – Maior Xyansch, a w 1658 – Xiąz.

Najbardziej urokliwą budowlą znajdująca się na terenie Książa Wielkiego jest Pałac Mirów, dawna rezydencja Myszkowskich, zaprojektowana i zbudowana w latach 1585-1595 według projektu włoskiego architekta Santiego Gucciego na zlecenie biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego oraz jego bratanka i spadkobiercy Piotra Myszkowskiego, późniejszego kasztelana wojnickiego. W XIX wieku pałac został częściowo nadbudowany. Obecnie w obiekcie mieści się Zespół Szkół im. Wincentego Witosa oraz Zespół Szkół Rolniczych.

Z budynków znajdujących się w Książu Wielkim warto wyróżnić również wpisany do rejestru zabytków kościół świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika z drugiej połowy XV wieku.

