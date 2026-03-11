Grybów to jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Jego ozdobą jest plebania

Grybów jest jednym z najciekawszych miast na mapie województwa małopolskiego. Znajduje się w powiecie nowosądeckim, w gminie Grybów, na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Rożnowskiego, nad rzeką Białą. Miasto otaczają malownicze Góry Grybowskie. W jego okolicach występują solanki, czyli źródła wód mineralnych. Jak wynika z danych Głównego Ośrodka Statystycznego (GUS) z 1 stycznia 2024 roku, mieszka w nim 5947 osób. W drugiej połowie XVI wieku było miastem królewskim Grębów, położonym w powiecie bieckim województwa krakowskiego. W latach 1975-1998 Grybów należał administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Grybowie pochodzą z pierwszej połowy XIV wieku. Jego lokacji na prawie magdeburskim dokonał w 1340 roku król Kazimierz Wielki. Miasto zostało założone dla kolonistów pochodzących ze Śląska i z Niemiec. Grybów stracił prawa miejskie, aby otrzymać je ponownie w 1488 roku. W wiekach dawnych był siedzibą starostwa niegrodowego, a także ośrodkiem handlowo-rzemieślniczym, gdzie trudniono się głównie sukiennictwem. Istniała w nim szkoła Wita Stwosza, w której powstała słynna figura Madonny z Krużlowej. Miasto było wielokrotnie niszczone wskutek najazdu Szwedów na Rzeczpospolitą. Na ziemiach grybowskich odbyła się bitwa pod Czerwoną Górą. Nie tylko potop szwedzki odcisnął trwałe piętno na Grybowie. Do dewastacji miasta przyczynili się również Węgrzy w 1657 roku. To właśnie w XVII wieku nastąpił jego upadek gospodarczy. W latach 1772-1918 Grybów znajdował się w zaborze austriackim. W okresie powstania styczniowego, a także w latach 1866-1867 bywał w nim Artur Grottger, a około 1900 roku młodopolscy artyści – Stanisław Wyspiański i Józef Mehoffer.

Jednym z najpiękniejszych zabytków Grybowa jest stara plebania z, jak wskazuje data na belce stropowej, 1699 roku. Mieści się w niej obecnie Muzeum Parafialne w Grybowie, w którego kolekcji znajdują się między innymi gotyckie obrazy z XV i XVI wieku. Plebania stanowi części Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Ponadto w mieście można podziwiać wiele innych zabytkowych obiektów takich, jak: bazylika mniejsza pw. św. Katarzyny, synagoga przy ulicy Kilińskiego 10, cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, ratusz przy Rynku 12, budynek d. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przy ulicy Kościuszki 7 oraz willa „Helenówka” przy ulicy Jakubowskiego 36.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda Grybów, jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce [GALERIA]

23