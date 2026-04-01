Podziemna tajemnica Wieliczki

Kopalnia Soli "Wieliczka" to jeden z najstarszych i najbardziej znanych obiektów górniczych w Europie, którego początki sięgają średniowiecza. Przez stulecia wydobywano tu sól kamienną, stanowiącą niegdyś jedno z kluczowych bogactw i źródeł dochodu regionu. Zlokalizowana w mieście Wieliczka kopalnia rozwijała się nieprzerwanie przez setki lat, tworząc rozległą sieć podziemnych korytarzy, komór i szybów. Dziś pełni funkcję zabytku i atrakcji turystycznej o światowej randze, która skrywa w sobie nawet jeziora!

Jeziora solankowe pod ziemią

Jednym z najbardziej spektakularnych punktów na trasie zwiedzania w kopalni jest jezioro solankowe w Komorze Erazma Barącza. Znajduje się ono daleko pod ziemią i osiąga ponad 9 metrów głębokości. Jego woda jest niemal całkowicie nasycona solą - stężenie sięga około 30 proc., co sprawia, że przypomina ono słynne Morze Martwe. Tafla jeziora jest oświetlona subtelnym światłem i tym samym tworzy niezwykły, niemal magiczny klimat o czym możecie przekonać się sprawdzając naszą galerię zdjęć poniżej.

Nie tylko widok - także zdrowie

Choć wejście do jeziora jest zabronione, jego obecność nie jest bez znaczenia dla zdrowia. Mikroklimat panujący w kopalni, w tym w rejonie jezior solankowych, od lat wykorzystywany jest w celach leczniczych.

Powietrze w Wieliczce:

jest wolne od zanieczyszczeń i alergenów,

zawiera mikroelementy, takie jak sód, wapń czy magnez,

ma stałą temperaturę i wysoką wilgotność.

Dzięki temu sprzyja osobom zmagającym się z chorobami układu oddechowego, alergiami czy przewlekłym stresem. W kopalni działa nawet specjalne uzdrowisko, gdzie prowadzone są terapie pod ziemią, a więcej o tym pisaliśmy tutaj: To jedyne takie sanatorium w Polsce. Na głębokości 135 metrów zadbasz o układ oddechowy

Jeziora solankowe w Wieliczce

W Kopalni Soli "Wieliczka" oprócz jeziora w Komorze Erazma Barącza znajdują się także inne podziemne jeziora solankowe. Najważniejsze z nich to: