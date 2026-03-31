To luksusowe kąpielisko znajduje się w Polsce. Jest porównywane do Malediwów!

Polska potrafi zaskakiwać i to nie tylko zabytkami czy górskimi krajobrazami. W różnych zakątkach kraju można znaleźć miejsca, które na pierwszy rzut oka przypominają egzotyczne kierunki znane z odległych kontynentów. Turkusowe zbiorniki wodne, białe skały, piaszczyste wydmy czy wręcz zielone laguny sprawiają, że trudno uwierzyć, iż wciąż jesteśmy w Europie Środkowej! A jednak, krajobraz naszego kraju jest tak różnorodny, że oferuje nawet widoki i klimat jak z Malediwów. Poznajcie luksusowe kąpielisko w Małopolsce, które z czasem zyskało miano "polskich Malediwów".

Jeszcze kilkanaście lat temu był tu zwykły kamieniołom, lecz dziś to jedno z najbardziej spektakularnych miejsc rekreacyjnych w Polsce. Zakrzówek w Małopolsce, bowiem o nim mowa, przyciąga tłumy turystów i mieszkańców, a jego widoki coraz częściej porównywane są do egzotycznych kurortów.

Od przemysłowego wyrobiska do turkusowej perełki

Zakrzówek znajduje się w Krakowie, zaledwie kilka kilometrów od centrum. To sztuczny zbiornik, który powstał po zalaniu dawnego kamieniołomu wapienia w 1992 roku. Przez dziesięciolecia wydobywano tu skały wykorzystywane m.in. przy budowie krakowskich zabytków. Po zakończeniu działalności przemysłowej teren stopniowo wypełniła woda, tworząc niezwykły akwen otoczony białymi skałami i zielenią. Dziś powierzchnia zalewu wynosi około 17 hektarów, a jego głębokość sięga nawet 32 metrów.

Nowoczesne kąpielisko za miliony

Prawdziwa rewolucja nastąpiła w ostatnich latach. W 2023 roku otwarto nowoczesne kąpielisko, którego budowa kosztowała około 60 mln zł! Na odwiedzających czeka m.in. specjalna strefa z basenami umieszczonymi na platformach, oddzielonymi od głębokiego zbiornika - dzięki temu kąpiel jest bezpieczna.

W ostatnim czasie teren Zakrzówka przeszedł dużą metamorfozę i zyskał rozbudowaną przestrzeń do wypoczynku. Pojawiły się tam nowe alejki do spacerów, trasy dla biegaczy i rowerzystów, strefy relaksu idealne na piknik, a także miejsca przeznaczone do wspinaczki.

W 2026 roku kąpielisko na Zakrzówku będzie działać w sezonowym trybie - podobnie jak w poprzednich latach. Pierwsi plażowicze z uroków "polskich Malediwów" skorzystają najprawdopodobniej już w czerwcu, więc niebawem.