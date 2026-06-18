To malownicza wieś w Małopolsce. Znajduje się w niej jedna z najpiękniejszych cerkwi [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-06-18 11:52

Małopolska jest jednym z najciekawszych regionów na mapie naszego kraju. Województwo słynie z niezwykle malowniczych małych miejscowości, w które przyciągają turystów nie tylko wspaniałymi krajobrazami, ale także unikatowymi zabytkami. Jedną z nich jest Przysłop, przysiółek wsi Nowica, położony w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie. Jego alternatywną nazwą jest Przysłup. Najpiękniejszym zabytkiem w tej dawnej łemkowskiej wsi jest greckokatolicka cerkiew św. Michała Archanioła. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii.

Ta cerkiew jest jedną z najpiękniejszych w Małopolsce. Jest ozdobą dawnej łemkowskiej wsi Przysłop

Przysłop (Przysłup) to niezwykle malownicze miejsce na mapie Małopolski. Jest przysiółkiem wsi Nowica, położonym w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie. W latach 1975-1998 należał administracyjnie do województwa nowosądeckiego. Pierwsze wzmianki o wsi Nowica, w której leży Przysłop, pochodzą z XVI wieku. Dawniej ludność miejscowości zajmowała się wyrobem przedmiotów z drewna. Ta tradycja przetrwała aż do dzisiaj w niektórych domach, których mieszkańcy wykonują i sprzedają drewniane łyżki.

Przysłop zapisał się też na kartach XX-wiecznej historii. W czasie I wojny światowej w okolicach leżącej nieopodal Magury Małastowskiej doszło do walk wojsk rosyjskich, austro-węgierskich i niemieckich. Pozostałościami po tamtejszych wydarzeniach są trzy cmentarze wojenne w pobliżu Przysłopu. Cmentarz wojenny nr 59 leży około kilometra od jego centrum, a dwa kolejne na szczycie Magury Małastowskiej (nr 58) oraz na Przełęczy Małastowskiej (nr 60).

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Najcenniejszym zabytkiem w Przysłopie jest greckokatolicka cerkiew św. Michała Archanioła z 1756 roku. Świątynia została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Stanowi również część Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

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Tak wygląda cerkiew św. Michała Archanioła w Przysłopie, jednej z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim [GALERIA]

To jedna z najpiękniejszych cerkwi w Małopolsce. Znajduje się w malowniczej wsi
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