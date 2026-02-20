To miasto znajduje się 50 km od Krakowa. Kiedyś mieszkał tam Jan Paweł II

Miasto Jana Pawła II. Tu "wszystko się zaczęło"

Miastem Jana Pawła II nazywane są Wadowice, bowiem właśnie tu urodził się i wychował polski papież. Uczęszczał tam do szkoły, zdawał maturę, rozwijał swoje pasje literackie i teatralne oraz dojrzewał duchowo. Sam wielokrotnie podkreślał, że właśnie tam kształtowały się jego charakter, osobowość i powołanie. Podczas jednej z pielgrzymek do ojczyzny mówił: "Tu w tym mieście Wadowicach wszystko się zaczęło".

Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II

Dziś w budynku, w którym urodził się papież, mieści się nowoczesne Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II. To jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu, odwiedzana corocznie przez setki tysięcy osób z Polski i zagranicy. Ekspozycja prezentuje zarówno skromne warunki życia rodziny Wojtyłów, jak i drogę Karola Wojtyły do papiestwa oraz jego pontyfikat.

Wadowice dziś. Atrakcje w mieście

Obecnie Wadowice to dynamicznie rozwijające się miasto, łączące nowoczesność z bogatym dziedzictwem kulturowym. Oprócz atrakcji związanych z papieżem, miejscowość oferuje zabytkową architekturę, wydarzenia kulturalne oraz bliskość gór, sprzyjającą turystyce pieszej i rowerowej. Poniżej kilka miejsc, które warto odwiedzić:

