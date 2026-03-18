Czarna Góra to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Jej pierwsi sołtysi byli przodkami byłego premiera Słowacji

Czarna Góra jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Leży w powiecie tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska, nad rzeką Białką, w historycznym regionie na Spiszu (w części północnej – Zamagurzu). Znajduje się w malowniczym regionie, gdzie sąsiaduje z Jurgowem od północy, Rzepiskami i Łapszami Wyżnymi od wschodu, a także Bukowiną Tatrzańską, Białką Tatrzańską i Trybszem od zachodu. W pobliżu Czarnej Góry znajdują się takie ośrodki, jak: Łysa Polana, Zakopane, Nowy Targ czy Niedzica. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, miejscowość zamieszkuje 1 785 osób, z czego 50,8 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 49,2 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Czarna Góra zawdzięcza swoją nazwę prawdopodobnie wzniesieniu, na którym została ulokowana. Było ona porośnięte ciemnym, świerkowym lasem. Został on wycięty przez pierwszych osadników. Przyjęło się, że centrum osadnictwa była przysiółek Sołtysowo, umiejscowiony na przełęczy. Pierwszymi sołtysami, jak wskazują niektóre źródła historyczne, miała być rodzina Czarnogurskich, która później wyemigrowała do wsi Frankova. Przybrali oni nazwisko od nazwy miejscowości. Najprawdopodobniej od nich wywodzą się korzenie byłego premiera Słowacji Jana Čarnogurský’ego. Polityk odwiedził Czarną Górę w 1991 roku. Pierwsze udokumentowane wzmianki o wsi pochodzą zaś z końca XVI wieku.

Najcenniejszym zabytkiem w Czarnej Górze jest Zagroda Korkoszów, będąca obecnie filią Muzeum Tatrzańskiego. Powstała pod koniec XIX wieku, a w pierwszej połowie XX wieku została rozbudowana. Pod koniec lat 40. rodzina Korkoszów przeniosła się na Słowację, a dobrami zarządzał mnich-zielarz. W latach 80. właściciele przekazali zagrodę na rzecz Skarbu Państwa, wyrażając życzenie, aby stała się obiektem muzealny. W kolejnych latach Muzeum Tatrzańskie przeprowadziło jej remont. Zagroda Korkoszów jest częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

