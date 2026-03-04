To najpiękniejsza średniowieczna wieś w woj. małopolskim. Zachwyca drewnianym kościołem [GALERIA]

2026-03-04 13:27

Małopolska jest jednym z najpiękniejszych regionów na mapie Polski. W województwie znajduje się wiele urokliwych małych miejscowości, które przyciągają turystów zarówno malowniczymi krajobrazami, jak również wspaniałymi zabytkami. Jedną z nich jest Marcyporęba, wieś położona w powiecie wadowickim, w gminie Brzeźnica. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z czasów średniowiecza, z pierwszej połowy XIV wieku. Miejscowość słynie z licznych zabytków, a najcenniejszym jest kościół św. Marcina z drugiej połowy XVII wieku. W jego otoczeniu wznosi się klasycystyczna dzwonnica, a także grób barona Józefa Bauma i jego rodziny. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii.

Marcyporęba to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Zachwyca drewnianym kościołem

Marcyporęba jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie wadowickim, w gminie Brzeźnica, na Pogórzu Wielickim. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na który powołuje się portal Polska w Liczbach, we wsi mieszka 1 065 osób, z czego 49,4 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 50,6 ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa bielskiego.

Pierwsze wzmianki o Marcyporębie pochodzą z pierwszej połowy XIV wieku. Nazwa wsi pojawia się po raz pierwszy w dokumentach z 1335 roku. Prawdopodobnie jednak została założona jeszcze w XIII wieku, jako ośrodek Radwanitów, na miejscu dawnego Grodziska. Na przestrzeni wieków miejscowość wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli. W XVI wieku należała do Palczowskich, a następnie do Inwałdzkich, Owsieńskich, Dołębów, Radeckich, Rottermundtów oraz Czartoryskich z Kalwarii. W XIX wieku była własnością Gorczyńskich i Brandysów.

W Marcyporębie znajduje się wiele obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Najcenniejszym jest kościół pod wezwaniem św. Marcina z 1670 roku. Świątynia jest jedną z dwóch w gminie Brzeźnica, stanowiących część Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. W jej otoczeniu wznosi się klasycystyczna dzwonnica z 1831 roku, a także grobowiec rodziny barona Józefa Bauma von Appelshofena (ur. 12 października 1821 roku w Kopytówce, zm. w 11 marca 1883 roku w Wiedniu), ziemianina, polityka i posła na galicyjski Sejm Krajowy i do austriackiej Rady Państwa. Ponadto we wsi można podziwiać m.in. posąg św. Józefa na słupie z 1613 roku, ruiny grodziska-warowni sprzed XIV wieku, krzyż upamiętniający uchwalenie konstytucji 3 maja 1791 roku, kapliczkę na drodze do Brzeźnicy czy kapliczkę w przysiółku Bachorowice.

Tak wygląda Marcyporęba, jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

Ta małopolska wieś zachwyca zabytkami. Przy kościele znajduje się grób sławnego barona
