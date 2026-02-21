Odkryj uroki małopolskiej wsi, która skrywa w sobie prawdziwy klejnot architektury!

W Dębnie Podhalańskim znajdziesz XV-wieczny kościół zbudowany bez użycia gwoździ, wpisany na listę UNESCO.

Jego wnętrze zdobią unikatowe polichromie sprzed ponad 500 lat.

To najpiękniejsza wieś w woj. małopolskim

Na mapie Małopolski nie brakuje malowniczych miejscowości, ale są takie, które zachwycają ciszą, autentycznością i historią zapisaną w drewnie. Dębno Podhalańskie to niewielka wieś nad Dunajcem, która może pochwalić się zabytkiem światowej klasy i krajobrazem, w którym góry spotykają się z wodą.

Gotycki skarb z listy UNESCO

Największą dumą wsi jest drewniany kościół św. Michała Archanioła, wzniesiony w drugiej połowie XV wieku. Świątynia należy do grona najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Europie i została wpisana na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w ramach zespołu drewnianych kościołów południowej Małopolski.

To budowla wyjątkowa z kilku powodów. Powstała w technice zrębowej, bez użycia metalowych gwoździ, a jej konstrukcja przetrwała niemal bez większych zmian od średniowiecza. Wnętrze zdobi unikatowa polichromia patronowa z przełomu XV i XVI wieku. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie zdjęcia kościoła.

Najpiękniejsza wies w Małopolsce - Dębno Podhalańskie

Dębno Podhalańskie - perełka Małopolski

Dębno leży w powiecie nowotarskim, nad brzegiem Dunajca, w otoczeniu Gorców i niedaleko Jeziora Czorsztyńskiego. To lokalizacja, która pozwala połączyć zwiedzanie zabytków z wypoczynkiem w naturze. W pobliżu znajdują się zamki w Niedzicy i Czorsztynie, a przy dobrej pogodzie z okolicznych punktów widokowych można dostrzec panoramę Tatr. Choć Podhale kojarzy się z tłumami turystów, Dębno pozostaje miejscem spokojniejszym, mniej komercyjnym.