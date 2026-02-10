To najpiękniejsza wieś w woj. małopolskim. Podhalańska perełka zachwyca

Która wieś w Małopolsce zasługuje na miano najpiękniejszej? To pytanie może mieć wiele odpowiedzi, bo region słynie z malowniczych krajobrazów, góralskiej kultury i wyjątkowych miejscowości. Postanowiliśmy jednak zapytać sztuczną inteligencję, która podhalańska wieś jej zdaniem najbardziej zachwyca swoim urokiem. AI, analizując popularność, walory turystyczne i unikalny charakter miejsc, wskazała po chwili jedno miejsce, a mianowicie Chochołów.

Najpiękniejsza wieś w Małopolsce

Chochołów to wyjątkowa wieś w woj. małopolskim leżącą ok. 20 km na zachód od Zakopanego nad prawym brzegiem Czarnego Dunajca. Według szcztucznej inteligencji to właśnie ta miejscowość zasługuje na miano najpiękniejsze w województwie. Dlaczego jednak akurat ona? Co takiego ma w sobie Chochołów? Okazuje się, że naprawdę wiele!

Chochołów: perła Podhala

Chochołów to jedna z najbardziej charakterystycznych i najlepiej zachowanych wsi na Podhalu, znana przede wszystkim z unikalnej drewnianej zabudowy. Co ciekawe, to właśnie tam można podziwiać "chałupę z jednej jedli" czyli zbudowaną z jednego kawałka jodły, która została ścięta na Ostryszu przed ponad stu laty.

Chochołów przyciąga turystów jednak nie tylko architekturą, ale także spokojną atmosferą, bliskością Tatr oraz bogatą kulturą regionu. To idealne miejsce dla tych, którzy chcą poczuć autentyczne Podhale i zobaczyć, jak wyglądała dawna góralska wieś.

Najpiękniejsza wieś w Małopolsce - Chochołów

Co ciekawego w Chochołowie?

Chochołów to wieś, która turytom oferuje stosunkowo dużo, a co konkretnie? Oto kilka ciekawych atrakcji:

największe termy w regionie Podhala, gdzie możesz spędzić dzień na kąpielach termalnych, basenach, jacuzzi i strefie wellness. Zabytkowe Drewniane Domy - serce Chochołowa, czyli historyczna zabudowa podhalańska.

serce Chochołowa, czyli historyczna zabudowa podhalańska. Muzeum Powstania Chochołowskiego

Kościół św. Jacka w Chochołowie

Polana Chochołowska.

