Pałac w Młoszowej to efekt niezwykłej mistyfikacji historycznej. Rodzina Florkiewiczów, pochodząca z mieszczaństwa, przebudowała go w XIX wieku, aby stworzyć dla siebie fałszywą, szlachecką przeszłość.

Aby uwiarygodnić swoją legendę, Florkiewiczowie nasycili park fantazyjnymi budowlami, takimi jak baszty i bramy. Wmurowali też fałszywe epitafia, a nawet usypali fikcyjną mogiłę żołnierzy szwedzkich.

W 1898 roku pałac został gruntownie przebudowany w stylu francuskiego renesansu. Po 1945 roku przejęło go państwo, a pod koniec XX wieku został uratowany przed zniszczeniem dzięki pracom konserwatorskim po szkodach górniczych.

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Pałac we wsi Młoszowa w Małopolsce. Historia niezwykłej mistyfikacji zbudowanej z marzeń o szlachectwie

Choć pierwsze wzmianki o Młoszowej sięgają XIV wieku, kluczowy dla obecnego wyglądu posiadłości był rok 1802. Wtedy to adwokat z Kęt, Kajetan Florkiewicz, zakupił majątek wraz z tytułem szlacheckim. Pochodzący z mieszczaństwa Florkiewicz zapragnął stworzyć dla swojej rodziny legendę o starożytnym, szlacheckim rodowodzie. Realizację tego ambitnego planu rozpoczął w 1809 roku, przebudowując istniejący dwór.

Dzieło kontynuował jego syn Juliusz, który w latach 1859-1869 na fundamentach dawnego dworu wzniósł okazały neogotycki pałac. Całe założenie pałacowo-parkowe zostało starannie zakomponowane, by uwiarygodnić fikcyjną historię rodu Florkiewiczów.

Aby nadać miejscu pozory wielowiekowej historii, Florkiewiczowie nasycili otoczenie pałacu licznymi fantazyjnymi budowlami. Na terenie posiadłości wzniesiono baszty o sugestywnych nazwach: Szwedzka, Kozacka, Pawia Stopa czy Rondel Hajduków. Pojawiły się również bramy: Królewska, św. Floriana i Rezydentów. W ściany budynków wmurowano epitafia, a w parku ustawiono rzeźby, w tym rzekomo odkopany na miejscu posąg Światowida.

Co ciekawe, autorem niektórych rzeźb, jak pomnik konny Jana III Sobieskiego czy posąg św. Floriana, był Franciszek Wyspiański, ojciec słynnego Stanisława. Aby dopełnić mistyfikację, usypano nawet fikcyjną mogiłę żołnierzy szwedzkich, którzy w rzeczywistości nigdy nie walczyli w Młoszowej.

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W 1896 roku posiadłość przeszła w ręce Juliusza Potockiego, który dwa lata później, w 1898 roku, zlecił gruntowną przebudowę pałacu. Projekt krakowskiego architekta Zygmunta Hendla nadał budowli modny wówczas styl francuskiego renesansu.

W kolejnych latach majątek zmieniał właścicieli – w 1910 roku kupiła go huta „Sylwana”, a w 1912 roku jego ostatnim prywatnym właścicielem został Jan Szembek. Po 1945 roku pałac przejął Skarb Państwa i przez dekady pełnił funkcje mieszkalne oraz szkolne. Pod koniec XX wieku szkody górnicze spowodowane przez kopalnię „Siersza” doprowadziły do zawalenia się Bramy Królewskiej. Na szczęście uzyskane odszkodowanie pozwoliło na przeprowadzenie prac konserwatorskich, które uratowały ten niezwykły kompleks przed całkowitą degradacją.

Tak wygląda pałac w Młoszowej w województwie małopolskim [GALERIA]

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