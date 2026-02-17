To tutaj w Małopolsce zawiera się najwięcej małżeństw. GUS wskazał lidera

Redakcja Eska Regiony
2026-02-17 11:32

Małżeństwo to wciąż dla wielu ważny moment i symboliczny krok w życiu, ale dane pokazują, że nie wszędzie w regionie wygląda to tak samo. Najnowsze statystyki z Małopolski wyraźnie wskazują miejsca, gdzie ślubów jest najwięcej, a także te, gdzie par decydujących się na ten krok jest zdecydowanie mniej. Różnice między powiatami potrafią zaskoczyć.

W tym mieście w Małopolsce zawiera się najwięcej małżeństw. To ślubna stolica województwa

Autor: Freepik.com

Urząd Statystyczny w Krakowie podał dane o małżeństwach w Małopolsce

Dane pochodzą z zestawienia przygotowanego przez Urząd Statystyczny w Krakowie i dotyczą liczby małżeństw zawartych w województwie małopolskim w pierwszym półroczu 2025 roku. Podsumowanie pokazuje zarówno ogólną liczbę ślubów w regionie, jak i szczegółowy podział na powiaty.

W całym województwie w tym okresie zawarto 4 730 małżeństw. Co ciekawe, ponad połowa z nich miała miejsce w miastach – dokładnie 55,1% wszystkich małżeństw zawartych w pierwszym półroczu zostało zarejestrowanych właśnie na terenach miejskich. Dane pokazują więc wyraźnie, że to miasta pozostają głównym miejscem, gdzie pary najczęściej decydują się na formalizację związku.

Kraków ślubną stolicą regionu

Największym liderem w zestawieniu jest Kraków. W stolicy Małopolski zawarto aż 1 635 małżeństw, co jest zdecydowanie najwyższym wynikiem w całym województwie. Wysokie liczby odnotowano również w powiecie krakowskim, gdzie zawarto 300 małżeństw. Kolejne miejsca zajęły powiat nowosądecki (278) oraz tarnowski (252). 

W tych powiatach ślubów było najmniej

Choć w Krakowie liczby idą w tysiące, w części powiatów sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Na końcu zestawienia znalazł się powiat proszowicki, gdzie w pierwszym półroczu 2025 roku zawarto tylko 39 małżeństw. Niewiele więcej odnotowano w powiecie miechowskim (59) oraz dąbrowskim (62). To wartości, które pokazują, jak duża przepaść dzieli najmniejsze powiaty od największych ośrodków w regionie.

Stosunkowo niewiele ślubów zawarto także w powiecie tatrzańskim (80) oraz suskim (107). W zestawieniu widać więc wyraźnie, że Małopolska nie jest jednolita pod względem liczby zawieranych małżeństw – w jednych częściach regionu statystyki są znacznie wyższe, w innych dużo skromniejsze.

Dane pokazują wyraźne różnice

Opublikowane dane wyraźnie wskazują, że Kraków pozostaje zdecydowanym liderem w Małopolsce pod względem liczby zawieranych małżeństw, a ponad połowa ślubów w regionie odbywa się w miastach. Jednocześnie statystyki pokazują też drugą stronę – w mniejszych powiatach liczby są wielokrotnie niższe, co sprawia, że mapa małżeństw w województwie jest mocno zróżnicowana.

