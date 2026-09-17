To wieś w Małopolsce, która została doceniona przez papieża. Dziś słynie z sadownictwa [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-09-17 12:41

W Polsce Małopolska wyróżnia się jako jeden z najbardziej intrygujących regionów. Na obszarze tego województwa odnajdziemy liczne niewielkie miejscowości, które urzekają zarówno urokliwymi krajobrazami i wspaniałymi obiektami zabytkowymi, jak i intrygującą przeszłością. Bez wątpienia jedną z takich miejscowości są Raciechowice, wieś usytuowana w powiecie myślenickim. Wśród jej najwartościowszych obiektów historycznych wyróżnia się kościół parafialny pw. św. Jakuba Starszego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, pochodzący z 1720 roku i stanowiący element Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, a także osiemnastowieczny dwór. Raciechowice są ponadto znane z rozwiniętego sadownictwa, a w minionych latach ich historia była ściśle spleciona z ruchem ludowym. Na jej terenie mieszkał prekursor tegoż ruchu, którego zasługi zostały docenione przez papieża. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie naszą galerię!

Raciechowice to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Mieszkał w niej prekursor ruchu ludowego

Raciechowice, będące siedzibą gminy o tej samej nazwie, to miejscowość, w której gospodarce dużą rolę odgrywa sadownictwo. Rozległe sady stanowią charakterystyczny element tutejszego krajobrazu, a tradycje uprawy owoców są przekazywane z pokolenia na pokolenie, budując lokalną tożsamość. Wieś ta zapisała się również wyraźnie na kartach historii ruchu ludowego. To właśnie tutaj, pod koniec XIX wieku, przez dwa lata u Spytka na Zastępie mieszkał i działał ks. prałat Stanisław Stojałowski, uznawany za prekursora polskiego ruchu ludowego. Jego zasługi zostały docenione przez papieża Piusa IX, który nadał mu godność prałata domowego. O znaczeniu Raciechowic dla ludowców świadczy również fakt, że we wrześniu 1921 roku kamień węgielny pod budowę miejscowej szkoły wmurowywał premier Wincenty Witos, goszczący na zaproszenie lokalnych działaczy.

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Wspomniane zabytki to perły lokalnej architektury. Drewniany kościół parafialny pw. św. Jakuba Starszego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, wzniesiony w 1720 roku, zachwyca jednonawową konstrukcją zrębową oraz cennym rokokowym wyposażeniem z XVIII wieku, w tym ołtarzami wykonanymi zapewne przez Piotra Korneckiego. W ołtarzu głównym znajdują się m.in. obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI wieku i św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Z kolei XVIII-wieczny dwór, zbudowany w 1760 roku, prezentuje konstrukcję zrębową, otynkowaną, krytą dachem polskim z lukarnami. W trójkątnym szczycie umieszczone są herby dawnych właścicieli Raciechowic: Leliwa i Nowina. Współczesne Raciechowice to także prężnie funkcjonująca miejscowość z zespołem szkół, przedszkolem samorządowym, gminną biblioteką publiczną oraz remizą Ochotniczej Straży Pożarnej. Warto odnotować, że w latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.

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Tak wygląda wieś Raciechowice w Małopolsce [GALERIA]

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