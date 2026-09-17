To wieś w Małopolsce, która została doceniona przez papieża. Dziś słynie z sadownictwa [GALERIA]

W Polsce Małopolska wyróżnia się jako jeden z najbardziej intrygujących regionów. Na obszarze tego województwa odnajdziemy liczne niewielkie miejscowości, które urzekają zarówno urokliwymi krajobrazami i wspaniałymi obiektami zabytkowymi, jak i intrygującą przeszłością. Bez wątpienia jedną z takich miejscowości są Raciechowice, wieś usytuowana w powiecie myślenickim. Wśród jej najwartościowszych obiektów historycznych wyróżnia się kościół parafialny pw. św. Jakuba Starszego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, pochodzący z 1720 roku i stanowiący element Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, a także osiemnastowieczny dwór. Raciechowice są ponadto znane z rozwiniętego sadownictwa, a w minionych latach ich historia była ściśle spleciona z ruchem ludowym. Na jej terenie mieszkał prekursor tegoż ruchu, którego zasługi zostały docenione przez papieża. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie naszą galerię!