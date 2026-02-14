Tragedia w powiecie proszowickim. Dom stanął w ogniu, nie żyje 50-latek

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę wieczorem w niewielkiej miejscowości Wronin w powiecie proszowickim. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o ogniu, który pojawił się na dachu jednego z domów jednorodzinnych. Płomienie szybko objęły konstrukcję, a na miejsce natychmiast skierowano liczne siły straży pożarnej.

Pożar pod Proszowicami. Tragiczny finał akcji ratunkowej

Po dotarciu na miejsce strażacy przystąpili do gaszenia płonącego dachu i przeszukiwania budynku. Niestety, wewnątrz dokonano makabrycznego odkrycia.

- Zgłoszenie o pożarze dachu budynku jednorodzinnego we Wroninie otrzymaliśmy o godz. 19:13. Po przyjeździe straży pożarem objęty był dach budynku, wewnątrz strażacy odnaleźli mężczyznę w wieku około 50-lat. Niestety, pomimo przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej lekarz stwierdził zgon mężczyzny - poinformował nas o szczegółach akcji ratunkowej kpt. Hubert Ciepły z małopolskiej straży pożarnej.

Na miejscu 10 zastępów straży

Walka z żywiołem była niezwykle trudna i wymagała zaangażowania dużych sił. Jak informują służby, skala pożaru była na tyle poważna, że do akcji skierowano jednostki z całego regionu.

- Na miejscu w działaniach uczestniczyło 10 zastępów straży pożarnej

- przekazał kpt. Hubert Ciepły.

Policja pod nadzorem prokuratora będzie badać okoliczności tego tragicznego zdarzenia.