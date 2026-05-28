Tragiczna śmierć policjanta. Jego auto uderzyło w cysternę

Wypadek z udziałem cysterny w Jaroszowicach. Zginął funkcjonariusz z Wadowic

Do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego doszło w czwartek, 28 maja, na terenie miejscowości Jaroszowice w powiecie wadowickim. Śmierć w wypadku poniósł funkcjonariusz tamtejszej komendy powiatowej, młodszy aspirant Mateusz Fidelus. Z policyjnych ustaleń wynika, że kierowane przez mundurowego auto osobowe uderzyło w samochód ciężarowy typu cysterna.

Najgłębsze wyrazy współczucia dla rodziny, przyjaciół oraz wszystkich bliskich zmarłego policjanta popłynęły już ze strony kierownictwa, a także całej kadry funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Mł. asp. Mateusz Fidelus służył w Rewirze Dzielnicowych

Z oficjalnego komunikatu wydanego przez małopolską policję wynika, że tragicznie zmarły mł. asp. Mateusz Fidelus na co dzień pracował w Rewirze Dzielnicowych wadowickiej komendy, wykazując się przy tym ogromnym profesjonalizmem i pełnym zaangażowaniem w powierzone zadania. Dla wielu stanowił prawdziwy wzór do naśladowania, ponieważ jego nieustanna gotowość do wspierania innych sprawiała, że lokalni mieszkańcy zawsze mogli na niego liczyć.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako uśmiechnięty, życzliwy i uczynny kolega. Był znakomitym i pewnym towarzyszem na służbie, zawsze pomocnym i gotowym poświęcić każdemu swój czas. Jego nagłe odejście to cios nie tylko dla jego najbliższych, ale i dla całej formacji, która straciła jednego ze swoich najjaśniejszych punktów - czytamy w komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

