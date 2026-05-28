Tragiczny finał akcji poszukiwawczej. Ratownicy znaleźli ciało młodego mężczyzny

Młody turysta zginął w Tatrach po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku.

Jego ciało odnaleziono podczas akcji poszukiwawczej TOPR, którą wszczęto po zgłoszeniu zaginięcia przez siostrę.

Turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem, a do śmierci doszło prawdopodobnie w wyniku upadku z dużej wysokości.

W wyższych partiach Tatr panują obecnie trudne warunki, z zalegającym śniegiem i śliskim podłożem.

Dramatyczna akcja TOPR w Tatrach. Poszukiwania turysty po zgłoszeniu siostry

Zaginięcie młodego turysty zgłosiła w czwartek rano jego siostra. Zaniepokojona brakiem powrotu brata z wycieczki w góry, natychmiast skontaktowała się z ratownikami Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kobieta dostarczyła również kluczowe dla poszukiwań informacje w postaci zdjęć wykonanych przez mężczyznę podczas jego ostatniej wyprawy. Na podstawie tych fotografii, przedstawiających prawdopodobne miejsca jego wędrówki, ratownicy TOPR precyzyjnie wytypowali rejon Zawraciku oraz Zawratu Kasprowego jako obszar do intensywnych poszukiwań.

Jak przekazał ratownik dyżurny TOPR, do działań natychmiast skierowano załogę śmigłowca ratowniczego, która rozpoczęła patrolowanie wyznaczonych obszarów. Niestety, początkowe próby zlokalizowania zaginionego z powietrza nie przyniosły rezultatu. W międzyczasie, gdy organizowano już naziemną wyprawę poszukiwawczą, doszło do przełomu. Do ratowników zadzwonił pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego, który podczas swojej pracy w terenie, w pobliżu stromych ścian Zawraciku, zauważył ciało mężczyzny. To odkrycie potwierdziło najgorsze obawy i skierowało działania ratownicze na odzyskanie ciała.

Ciało młodego turysty znalezione poza szlakiem

Na miejsce wypadku natychmiast udali się ratownicy TOPR, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt niezbędny do działania w trudnym, wysokogórskim terenie. Ze względu na skomplikowaną rzeźbę terenu, konieczne było zastosowanie zaawansowanych technik linowych, aby bezpiecznie dotrzeć do miejsca, gdzie znajdowało się ciało. Akcja była niezwykle wymagająca i niebezpieczna dla samych ratowników. Po przetransportowaniu ciała do szlaku, zostało ono przewiezione samochodem do Kuźnic, a następnie przekazane pracownikom zakładu pogrzebowego. W całej operacji uczestniczyło łącznie 19 ratowników TOPR, którzy przez wiele godzin walczyli z trudnymi warunkami i wyzwaniami, jakie stawiały przed nimi Tatry.

Ratownicy TOPR podkreślają, że turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. Według wstępnych ustaleń, do śmierci doszło prawdopodobnie w wyniku upadku z dużej wysokości. Obecnie w wyższych partiach Tatr panują wyjątkowo wymagające warunki. Na części szlaków, szczególnie na północnych stokach, w żlebach i miejscach zacienionych, zalega śnieg, a podłoże jest bardzo śliskie. Dodatkowo, na odcinkach leśnych miejscami utrzymuje się wilgoć, co potęguje ryzyko upadków. Ratownicy apelują o rozwagę i odpowiednie przygotowanie do górskich wycieczek, a także o bezwzględne trzymanie się wyznaczonych szlaków.

