Tragiczny finał poszukiwań. 35-latek z Wolbromia nie żyje

Tragiczny finał poszukiwań 35-latka z Wolbromia

W czwartek potwierdził się najczarniejszy scenariusz. Policjanci odnaleźli 35-latka, którego intensywnie szukano od środy w Wolbromiu oraz przyległych miejscowościach. Mężczyzna opuścił swoje miejsce zamieszkania 2 września około godziny 16:00 i ślad po nim zaginął. W zakrojoną na szeroką skalę akcję zaangażowano liczne jednostki policji, weryfikowano nagrania z kamer monitoringu oraz badano potencjalne kierunki przemieszczania się jego pojazdu.

Niestety, sprawa miała swój najgorszy z możliwych finał.

Policja w Olkuszu wyklucza udział osób trzecich

Olkuscy funkcjonariusze oficjalnie potwierdzili śmierć zaginionego. W rozmowie z „Super Expressem” sierż. Agnieszka Stefaniak z KPP w Olkuszu przekazała informacje, które ucinają wszelkie domysły.

– Niestety poszukiwania zakończyły się odnalezieniem ciała poszukiwanego mężczyzny. Wykluczono udział osób trzecich – mówi sierż. Stefaniak.

Z tej wypowiedzi jasno wynika, że śledczy nie znaleźli żadnych dowodów na to, by do śmierci 35-latka ktoś się przyczynił. Obecnie trwają czynności mające na celu wyjaśnienie szczegółowych przyczyn zgonu.

Informacja o zaginięciu Macieja obiegła internet

Wiadomość o odejściu 35-latka głęboko poruszyła mieszkańców. Zaledwie dzień wcześniej policjanci rozpowszechniali rysopis, apelując o pomoc i przekazywanie jakichkolwiek wskazówek. Prośby o wsparcie pojawiały się na specjalistycznych forach i grupach internetowych poświęconych osobom zaginionym, a użytkownicy sieci na potęgę udostępniali posty z nadzieją na pozytywne rozwiązanie sprawy.

Niestety, tym razem poszukiwania zakończyły się tragicznie.

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