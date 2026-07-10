Do dramatycznego zdarzenia doszło na linii kolejowej w powiecie chrzanowskim. Na torach za stacją Trzebinia pod kołami pociągu zginął człowiek.

- Śmiertelny wypadek na torach kolejowych za stacją Trzebinia w powiecie chrzanowski. Na linii kolejowej za stacją Trzebinia doszło do tragicznego w skutkach potrącenia człowieka przez pociąg PKP Intercity nr 5306/7 relacji Gdynia Główna- Kraków Główny

- poinformował wieczorem portal 112malopolska.pl

Niestety, życia potrąconej osoby nie udało się uratować. Potwierdza to również serwis Remiza.pl:

"Za stacją Trzebinia pociąg PKP Intercity relacji Gdynia Główna – Kraków Główny potrącił człowieka, zginął na miejscu."

Pociąg wypadł z torów. Co z pasażerami?

W wyniku zdarzenia i gwałtownego hamowania pociąg się wykoleił. Na szczęście nikomu z blisko dwustu podróżnych nic się nie stało.

- Składem podróżowało około 190 pasażerów. Według wstępnych informacji nikt z podróżnych nie odniósł obrażeń

- czytamy na portalu 112malopolska.pl.

Informację o braku poszkodowanych wśród pasażerów potwierdza także serwis Remiza.pl: "W wyniku gwałtownego hamowania pociąg wykoleił się, pasażerom nic się nie stało."

Ogromne utrudnienia na kolei. Pociągi mają gigantyczne opóźnienia

Wypadek spowodował paraliż na ważnej trasie kolejowej. Pasażerowie muszą przygotować się na poważne problemy. Oficjalny komunikat w tej sprawie wydał Portal Pasażera:

"Wypadek z udziałem człowieka. Trzebinia - Krzeszowice. Wypadek z udziałem człowieka i pociągu 5306/7 (PKP INTERCITY Spółka Akcyjna ) relacji Gdynia Główna - Kraków Główny. Może wystąpić opóźnienie pociągów około 30 minut. Zmiana peronów i torów przyjazdu/odjazdu pociągów. Przepraszamy za utrudnienia."

Rzeczywiste opóźnienia mogą być jednak znacznie większe. Opóźniony jest m.in. pociąg Polregio z Krakowa Głównego do Katowic (ponad 80 minut) oraz pociąg IC Malczewski z Kołobrzegu do Krakowa (około 60 minut). Służby apelują o ostrożność i sprawdzanie komunikatów.

Na miejscu tragedii pracują liczne zastępy służb ratunkowych. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.