Tragiczny wypadek pod Maczugą Herkulesa. Nie zdołali uratować motocyklisty

Wypadek pod Maczugą Herkulesa. Śmierć motocyklisty

Tragedia wydarzyła się w środę, 17 czerwca, w godzinach wieczornych. Według informacji opublikowanych przez serwis Patrol 998 – Małopolska ratownicy otrzymali wezwanie do poszkodowanego kierowcy jednośladu na trasie wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Sułoszowa. Do akcji błyskawicznie zadysponowano strażaków z kilku lokalnych jednostek, w tym OSP z Sułoszowej i Skały, a także wsparcie z krakowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5. Pojawili się tam również policjanci, karetka pogotowia oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Służby, które dotarły na miejsce zdarzenia, od razu podjęły walkę o życie mężczyzny. Trwała długa i trudna reanimacja, jednak obrażenia poszkodowanego były na tyle rozległe, że nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych. Lekarz zespołu ratowniczego musiał niestety oficjalnie potwierdzić zgon kierowcy motocykla.

Służby badają okoliczności zdarzenia w Sułoszowej

Po zakończeniu akcji ratunkowej do pracy przystąpili technicy policyjni kierowani przez dyżurnego prokuratora. Mundurowi zabezpieczyli wszystkie pozostawione na jezdni ślady i stworzyli materiał zdjęciowy, by w przyszłości móc dokładnie odtworzyć bieg wydarzeń z tego feralnego wieczoru. Zebrano także relacje ewentualnych osób, które mogły widzieć moment wypadku. Z powodu trwających czynności dochodzeniowych trasa wojewódzka 773 pozostawała zamknięta dla ruchu przez długi czas.

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