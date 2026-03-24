Małżeństwo wciąż pozostaje jedną z najważniejszych instytucji społecznych w Polsce i dla wielu osób jest symbolem stabilizacji, bezpieczeństwa oraz budowania wspólnej przyszłości. Co roku tysiące par decyduje się powiedzieć sobie "tak", wierząc w trwałość relacji i wspólne życie na lata. Choć model rodziny i podejście do związków zmieniają się wraz z kolejnymi pokoleniami, ślub nadal cieszy się dużą popularnością i dla wielu Polaków stanowi ważny etap w życiu. Niestety, nie wszystkie te historie mają szczęśliwe zakończenie - część małżeństw z czasem się rozpada.

Rozwody w Polsce. Dane z GUS

Rozwody od lat pozostają jednym z ważniejszych wskaźników opisujących kondycję społeczną i trwałość relacji w Polsce. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, jak kształtuje się skala tego zjawiska oraz jak bardzo różni się ona w zależności od regionu i wielkości miejscowości. Choć liczby same w sobie są tylko statystyką, pozwalają lepiej zrozumieć zmiany zachodzące w polskich rodzinach i stylu życia.

W 2024 roku w Polsce na każde 1000 mieszkańców przypadało średnio 1,5 rozwodu – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego opracowanych przez portal Polska w Liczbach. Gdzie rozstań było najwięcej? O tym dowiecie się z naszej galerii zdjęć poniżej. Liderem jest znane miasto na południu kraju.

Tu było najwięcej rozwodów w Polsce. Te miasta są liderami

Różnice regionalne są wyraźne

Dane GUS pokazują również duże zróżnicowanie na poziomie województw. Najwięcej rozwodów odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim – 1,8 na 1000 mieszkańców. Na drugim biegunie znalazło się województwo świętokrzyskie, gdzie wskaźnik wyniósł zaledwie 0,8.

Coraz mniej ślubów w Polsce

Liczba zawieranych małżeństw w Polsce systematycznie spada, co od kilku lat wyraźnie pokazują dane. Coraz więcej osób odkłada decyzję o ślubie na później lub całkowicie z niej rezygnuje, wybierając inne formy życia w związku. Na ten trend wpływają m.in. zmiany społeczne, rosnące koszty życia, a także nieco inne podejście młodszych pokoleń do instytucji małżeństwa.