Turysta stracił przytomność na szlaku na Rysy. Reanimacja nie przyniosła skutku

Dramat na szlaku na Rysy. Zatrzymanie krążenia u turysty

Zdarzenie miało miejsce na trudnym odcinku trasy biegnącej znad Morskiego Oka na szczyt Rysów. Ratownik dyżurny TOPR Kamil Suder poinformował, że zagraniczny turysta doznał nagłego zatrzymania akcji serca. Obecni na miejscu świadkowie natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a chwilę później na pomoc ruszyli specjaliści.

Niestety, pomimo wdrożenia przez ratowników zaawansowanych procedur medycznych, życia poszkodowanego nie udało się uratować. Zwłoki mężczyzny, a także jego towarzysza podróży, przetransportowano na pokładzie śmigłowca ratowniczego do Zakopanego.

Trudne warunki na szlaku na Rysy

Podejście na Rysy od strony polskiej jest uznawane za jeden z najbardziej wymagających szlaków turystycznych w całych Tatrach. Wymaga on pokonania stromych i eksponowanych fragmentów skalnych, ubezpieczonych łańcuchami, gdzie chwila nieuwagi grozi poważnym w skutkach upadkiem.

Poniedziałkowe deszcze sprawiły, że skały stały się niezwykle śliskie i niebezpieczne. W godzinach porannych góry spowiły gęste chmury, znacznie utrudniając widoczność na szlakach. Poprawa aury i słoneczna pogoda zagościły w Tatrach dopiero w godzinach popołudniowych.

Tatrzański Park Narodowy apeluje o rozwagę w górach

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego stale uczulają, że sytuacja pogodowa wysoko w górach ulega bardzo szybkim zmianom. Nawet jeśli warunki początkowo wydają się sprzyjające, na otwartych, skalistych fragmentach trasy bardzo łatwo o groźny poślizg.

TPN prosi turystów o dopasowywanie celów wycieczek do własnych możliwości, właściwe wyposażenie oraz bieżące śledzenie komunikatów meteorologicznych. Jeżeli w trakcie marszu pojawią się niepokojące dolegliwości, np. problemy z oddychaniem, bóle w klatce piersiowej lub zawroty głowy, należy bezzwłocznie zrezygnować z dalszej wspinaczki i zawrócić.

QUIZ. Ta góra w Tatrach znajduje się w Polsce, czy na Słowacji? Nie dwie, a trzy możliwości! Pytanie 1 z 12 No to zaczynamy. Rysy: Polska Słowacja I tu, i tu Następne pytanie