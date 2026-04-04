Uderzenie zimy zaraz po Wielkanocy! Ogromna różnica temperatur, śnieg i mróz na horyzoncie

Wielkanoc pod znakiem ocieplenia

Najnowsze prognozy wskazują, że nadchodzące święta wielkanocne przyniosą znaczne ocieplenie. Według ekspertów od pogody, termometry w ciągu dnia mogą wskazać od 19 do 20 stopni Celsjusza, co będzie szczególnie odczuwalne w południowych i zachodnich regionach Polski. Mieszkańcy wschodu i centrum kraju odnotują nieco niższe, ale wciąż bardzo komfortowe wartości, oscylujące wokół 15-17 stopni.

Mimo to, na niebie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jedynym poważniejszym mankamentem świątecznej aury może okazać się dość silny i porywisty wiatr. Nocne temperatury podczas Niedzieli i Poniedziałku Wielkanocnego będą stosunkowo łagodne, utrzymując się na poziomie od 5 do 8 stopni Celsjusza.

Niestety, ten wiosenny powiew ma być krótkotrwały. Meteorolodzy alarmują, że w drugiej dekadzie kwietnia sytuacja pogodowa może ulec drastycznemu pogorszeniu.

To zapowiada powrót niskich temperatur, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. W wielu miejscach w Polsce mogą wystąpić przymrozki, a lokalnie mróz może być całkiem spory. Długoterminowe modele pogodowe wskazują, że w niektórych rejonach termometry mogą spaść nawet do -10 stopni Celsjusza.

Taka pogodowa huśtawka stanowi poważne zagrożenie dla roślinności i upraw sadowniczych, które po okresie ciepła zaczną szybko wegetować. Gwałtowny spadek temperatury to nie tylko problem dla naszego samopoczucia, ale też ryzyko poważnych strat w rolnictwie.

Pewne jest, że aura w najbliższych tygodniach dostarczy nam sporo emocji. Po przyjemnych, wiosennych dniach świątecznych musimy przygotować się na nagły atak chłodu. Lepiej więc pozostawić zimową garderobę w zasięgu ręki.

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe