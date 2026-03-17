W Krakowie będzie można parkować za darmo w niedzielę. Nie wszyscy skorzystają z nowego prawa

Adrian Teliszewski
2026-03-17 12:49

Prezydent Miszalski zaproponował zmiany w funkcjonowaniu krakowskiej strefy płatnego parkowania. Podwojona ma zostać liczba dni, w których nie pobiera się opłat za postój w strefie. Na dodatkowy przywilej mogą liczyć posiadacze statusu Karty Krakowskiej, którzy będą mieć darmowe parkowanie we wszystkie niedziele. Jeśli rada miejska zaakceptuje projekt uchwały, zmiany wejdą w życie 30 kwietnia.

Parkomat opłata

i

Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS
  • Aleksander Miszalski zaproponował zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania.
  • Posiadacze statusu Karty Krakowskiej zyskają możliwość darmowego parkowania w niedziele w podstrefie A.
  • Zmiany te wiążą się ze szacunkową roczną obniżką dochodów miasta Krakowa o około 4,5-5 mln zł.

Zmiany w strefie płatnego parkowania w Krakowie

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zaproponował zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania. Świetną wiadomością dla wszystkich kierowców jest podwojenie liczby dni, w których nie trzeba będzie płacić za postój w strefie. Zmieniony katalog świąt ma liczyć czternaście pozycji:

  1. 1 stycznia - Nowy Rok;
  2. 6 stycznia - Święto Trzech Króli;
  3. pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
  4. drugi dzień Wielkiej Nocy;
  5. 1 maja - Święto Państwowe;
  6. 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja;
  7. pierwszy dzień Zielonych Świątek;
  8. dzień Bożego Ciała;
  9. 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
  10. 1 listopada - Wszystkich Świętych;
  11. 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości;
  12. 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia;
  13. 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia;
  14. 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Darmowe będzie również parkowanie we wszystkie niedziele, ale to już tylko dla posiadaczy statusu Karty Krakowskiej. Mowa więc o osobach zameldowanych w Krakowie, bądź rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa, ze wskazaniem Krakowa jako miejsca swego zamieszkania.

Projektodawca, chcąc zachęcić mieszkańców do rozliczania podatków w Krakowie, wprowadza kolejną preferencję na ich rzecz, zgodnie z którą osoby uprawnione z tytułu Karty Krakowskiej zyskają możliwość darmowego parkowania w niedziele w podstrefie A OPP (projektowany § 1 pkt 3 lit. c). W związku z tym wprowadza się definicję posiadacza statusu Karty Krakowskiej (projektowany § 1 pkt 1), jako osoby uprawnionej do korzystania z Karty Krakowskiej, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2 uchwały nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1102 i 3248) - czytamy w uzasadnieniu prezydenckiego projektu uchwały.

Kolejna istotna zmiana dotyczy wydłużenia czasu na dokonanie opłacenia postoju pojazdu z 7 do 10 minut. Jest to odpowiedź na rozszerzanie granic Obszaru Płatnego Parkowania i relokację parkometrów, co w niektórych miejscach doprowadziło do ich rozrzedzenia.

Ile to będzie kosztować?

Wprowadzenie tych zmian wiąże się z szacunkowymi rocznymi kosztami dla Gminy Miejskiej Kraków. Rezygnacja z pobierania opłat w święta to koszt około 2,5 - 3 mln zł, natomiast darmowe parkowanie w niedziele dla posiadaczy Karty Krakowskiej to około 2 mln zł, mowa więc o łącznej kwocie 4,5-5 mln zł. Nowe zasady parkowania w Krakowie mają wejść w życie 30 kwietnia 2026 roku. Warunkiem jest jednak uchwaleniem zmian przez radę miejską.

Sonda
Czy Kraków jest miastem przyjaznym dla kierowców?
JAK O SIEBIE ZADBAĆ? | ROZMOWY OD SERCA RADIO ESKA
Aleksander Miszalski
parkowanie
Rada Miasta Krakowa