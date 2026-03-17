Aleksander Miszalski zaproponował zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania.

Posiadacze statusu Karty Krakowskiej zyskają możliwość darmowego parkowania w niedziele w podstrefie A.

Zmiany te wiążą się ze szacunkową roczną obniżką dochodów miasta Krakowa o około 4,5-5 mln zł.

Zmiany w strefie płatnego parkowania w Krakowie

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zaproponował zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania. Świetną wiadomością dla wszystkich kierowców jest podwojenie liczby dni, w których nie trzeba będzie płacić za postój w strefie. Zmieniony katalog świąt ma liczyć czternaście pozycji:

1 stycznia - Nowy Rok; 6 stycznia - Święto Trzech Króli; pierwszy dzień Wielkiej Nocy; drugi dzień Wielkiej Nocy; 1 maja - Święto Państwowe; 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja; pierwszy dzień Zielonych Świątek; dzień Bożego Ciała; 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 1 listopada - Wszystkich Świętych; 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości; 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia; 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia; 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Darmowe będzie również parkowanie we wszystkie niedziele, ale to już tylko dla posiadaczy statusu Karty Krakowskiej. Mowa więc o osobach zameldowanych w Krakowie, bądź rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa, ze wskazaniem Krakowa jako miejsca swego zamieszkania.

- Projektodawca, chcąc zachęcić mieszkańców do rozliczania podatków w Krakowie, wprowadza kolejną preferencję na ich rzecz, zgodnie z którą osoby uprawnione z tytułu Karty Krakowskiej zyskają możliwość darmowego parkowania w niedziele w podstrefie A OPP (projektowany § 1 pkt 3 lit. c). W związku z tym wprowadza się definicję posiadacza statusu Karty Krakowskiej (projektowany § 1 pkt 1), jako osoby uprawnionej do korzystania z Karty Krakowskiej, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2 uchwały nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1102 i 3248) - czytamy w uzasadnieniu prezydenckiego projektu uchwały.

Kolejna istotna zmiana dotyczy wydłużenia czasu na dokonanie opłacenia postoju pojazdu z 7 do 10 minut. Jest to odpowiedź na rozszerzanie granic Obszaru Płatnego Parkowania i relokację parkometrów, co w niektórych miejscach doprowadziło do ich rozrzedzenia.

Ile to będzie kosztować?

Wprowadzenie tych zmian wiąże się z szacunkowymi rocznymi kosztami dla Gminy Miejskiej Kraków. Rezygnacja z pobierania opłat w święta to koszt około 2,5 - 3 mln zł, natomiast darmowe parkowanie w niedziele dla posiadaczy Karty Krakowskiej to około 2 mln zł, mowa więc o łącznej kwocie 4,5-5 mln zł. Nowe zasady parkowania w Krakowie mają wejść w życie 30 kwietnia 2026 roku. Warunkiem jest jednak uchwaleniem zmian przez radę miejską.

