Wąż na grillu. Szokująca sytuacja doprowadziła do nowego zakazu w Krakowie

Wrzucili węża do grilla. Szokujące zdarzenie w Krakowie

Media społecznościowe obiegły doniesienia o niecodziennym incydencie w Krakowie. Na terenie Zakrzówka, czyli popularnej miejskiej przestrzeni rekreacji ktoś wrzucił na ruszt grilla gniewosza plamistego, czyli gatunek niejadowitego węża żyjący w Polsce. Gad ten nie tylko znajduje się pod ścisłą ochroną, ale od dłuższego czasu trwają zabiegi o przywrócenie jego liczebności i populacji.

Nie jest jasne, czy zwierzę zostało upieczone martwe, czy też w chwili wrzucenia na ruszt jeszcze żyło. Sprawą zajmuje się miejskie służby.

Zakaz grillowania na Zakrzówku

Na to bulwersujące zdarzenie zareagował już Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Instytucja przekazała, że zlikwidowała strefę grillową w Parku Zakrzówek. To konsekwencja nie tylko incydentu z wężem, ale również innych wykroczeń, których dopuszczały się osoby odwiedzające to miejsce. ZZM wspomina m.in. o przypadkach zakłócania porządku publicznego, nadmiernym hałasie, pozostawianiu odpadów, dewastacji infrastruktury oraz o aktach wandalizmu.

"Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za likwidacją strefy była konieczność ochrony walorów przyrodniczych Zakrzówka. Teren ten, położony w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, jest siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym objętych ochroną prawną" - czytamy w komunikacie. "Szczególne obawy budziły zdarzenia dotyczące gniewosza plamistego – jednego z najrzadszych i objętych ścisłą ochroną gatunków gadów występujących w Polsce, którego populacja występuje również na Zakrzówku" - dodano.

"W praktyce strefa grillowa była wykorzystywana w sposób, który nie pozwalał zachować równowagi pomiędzy funkcją rekreacyjną a ochroną przyrody" - konkluduje ZZM.

To nie pierwszy przypadek, gdy krakowski ZZM decyduje o likwidacji danej strefy przeznaczonej do grillowania. Podobnie było w przeszłości również w Parku Krowoderskim oraz w Parku Bagry Wielkie. Także tam strefy grillowe zostały zlikwidowane z powodu powtarzających się problemów związanych z zakłócaniem porządku, uciążliwościami dla otoczenia oraz koniecznością ochrony terenów rekreacyjnych.

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