Wielka zmiana na S7! Kierowcy czekali na ten moment. GDDKiA ogłosiła otwarcie

Nowy odcinek S7 w Krakowie otwarty. Kierowcy zyskali ważne połączenie

Jak poinformowała GDDKiA, udostępniony w piątek fragment drogi ekspresowej S7 ma niespełna 3 km długości. Obejmuje przejazd estakadami węzła Mistrzejowice oraz odcinek prowadzący do węzła Grębałów.

Dzięki inwestycji połączono dwa istniejące fragmenty S7. Pierwszy prowadzi od Warszawy do granic Krakowa i liczy ponad 270 km, natomiast drugi, o długości 9 km, łączy węzły Grębałów i Bieżanów.

Oznacza to, że kierowcy jadący od strony Warszawy, Radomia i Kielc mogą teraz dotrzeć drogą ekspresową S7 bezpośrednio do autostrady A4. Łączna długość połączonej trasy przekracza 280 km. Zmiana ułatwi również podróżowanie mieszkańcom Nowej Huty i wschodnich dzielnic Krakowa, którzy zyskali bezpośredni wyjazd w kierunku północnym.

Uwaga na ograniczenia. Na S7 wciąż trwają prace

GDDKiA podkreśla, że nowy fragment został udostępniony na zasadzie przejezdności. Oznacza to, że kierowcy mogą już z niego korzystać, ale inwestycja nie została jeszcze całkowicie zakończona.

Na estakadach węzła Mistrzejowice obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Z kolei między Mistrzejowicami a Grębałowem ruch odbywa się jedną jezdnią, a maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 40 km/h.

Druga jezdnia powstaje w miejscu dawnej ulicy Łowińskiego. Drogowcy planują udostępnić ją na przełomie listopada i grudnia. Wówczas zlikwidowana zostanie również możliwość zjazdu z S7 na ulicę Ujastek Mogilski.

Na razie nie będą dostępne wszystkie łącznice węzła Mistrzejowice. Kierowcy jadący od Warszawy mogą zjechać na drogę S52, czyli Północną Obwodnicę Krakowa, albo kontynuować jazdę estakadą do węzła Grębałów. Nie ma natomiast możliwości przejazdu z S52 na S7 w kierunku Nowej Huty.

Kraków z pełną obwodnicą. GDDKiA wskazuje termin

Kolejnym ważnym etapem inwestycji będzie domknięcie krakowskiego ringu. GDDKiA planuje, że nastąpi to na przełomie listopada i grudnia, kiedy udostępnione zostaną pozostałe łącznice węzła Mistrzejowice.

Dzięki temu kierowcy podróżujący od strony Rzeszowa i Katowic będą mogli ominąć Kraków zarówno od północy, korzystając z S52 i S7, jak i od południa autostradą A4.

Po zakończeniu tych prac Kraków stanie się drugim po Łodzi miastem w Polsce posiadającym pełną obwodnicę.

Na koniec 2026 roku zaplanowano także otwarcie połączeń węzła Mistrzejowice z lokalnymi ulicami Petofiego i Okulickiego. Będzie to ostatni etap budowy ponad 18-kilometrowego fragmentu S7 między Widomą a Krakowem.

Cała inwestycja kosztuje niemal 1,7 mld zł. Na jej realizację pozyskano również ponad 955 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.

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