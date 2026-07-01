Zielonki to największa wieś w województwie Małopolski. Przyciąga nowych mieszkańców jak magnes!

Która wieś w Małopolsce jest największa? Jeśli spojrzymy na dane demograficzne, to miano to przysługuje wsi Zielonki, leżącej w powiecie krakowskim. Zgodnie z oficjalnymi danymi podawanymi przez tamtejszy urząd gminy, wieś Zielonki w 2023 roku zamieszkiwało 7 488 osób. W całej gminie mieszkało zaś ponad 24 tys. osób. Jak podaje serwis „Polska w Liczbach”, w latach 1998 – 2021 liczba mieszkańców wsi Zielonki wzrosła aż o 248,9 proc. Dlaczego Zielonki zaludniają się w ekspresowym tempie? Atutem miejscowości jest z pewnością położenie. Zielonki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa. Wielu mieszkańców Zielonek pracuje właśnie w stolicy Małopolski. Bliskość miasta nie wyklucza jednak ciszy i spokoju. Zielonki położone są w malowniczym otoczeniu Doliny Prądnika i Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”. Znajdziemy tam m.in. piękną Dolinę Kluczwody, Bolechowicką czy Będkowską. Poznajcie malowniczą gminę Zielonki w przygotowanej poniżej galerii.

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QUIZ. W jakim powiecie leży ta gmina? Test wiedzy o Małopolsce Pytanie 1 z 12 1. Gmina Babice leży w powiecie: chrzanowskim dąbrowskim nowosądeckim Następne pytanie

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Zabytki i atrakcje w gminie Zielonki

Choć same Zielonki to dynamicznie rozwijająca się miejscowość, jej okolice obfitują w historyczne perełki, które świadczą o bogatej przeszłości regionu. W pobliskiej Korzkwi na turystów czeka malowniczo odrestaurowany zamek rycerski, w którym dziś mieści się hotel. Niedaleko znajduje się również Giebułtów z zabytkowym kościołem św. Idziego, którego gotycką bryłę uzupełniają renesansowe detale z początku XVII wieku. We wnętrzu świątyni można podziwiać unikatowe, manierystyczne polichromie.

Kolejnym wartym uwagi miejscem jest Modlnica, gdzie zlokalizowany jest drewniany kościółek pw. św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej, wzniesiony w 1553 roku. Tuż obok niego znajduje się klasycystyczny dwór z drugiej połowy XVIII wieku, otoczony pięknym parkiem. Obecnie obiekt pełni funkcję ośrodka konferencyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, stanowiąc doskonały przykład harmonijnego połączenia historii ze współczesnością.

Szlaki turystyczne na wyciągnięcie ręki

Bezpośrednie sąsiedztwo Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie” to jeden z największych atutów Zielonek. Mieszkańcy mają na wyciągnięcie ręki gęstą sieć szlaków pieszych i rowerowych, prowadzących przez jedne z najpiękniejszych zakątków Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Najsłynniejszą z dolin jest oczywiście Dolina Prądnika, stanowiąca oś Ojcowskiego Parku Narodowego. Jej wapienne zbocza tworzą miejscami skalny kanion, pełen niezwykłych formacji, takich jak słynna Maczuga Herkulesa czy Brama Krakowska.

Region ten to również raj dla miłośników tajemniczych jaskiń i grot. Do najpopularniejszych należy udostępniona do zwiedzania Grota Łokietka, w której według legendy schronił się przyszły król Polski. Amatorzy aktywnego wypoczynku mogą spędzać tu całe dnie, odkrywając uroki dzikiej przyrody, wędrując pośród bukowych lasów i podziwiając unikatowy, jurajski krajobraz.

Dogodna komunikacja z Krakowem

Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa to kluczowy czynnik, który przyciąga do Zielonek nowych mieszkańców. Sprawną komunikację ze stolicą Małopolski zapewnia dobrze rozwinięta sieć dróg. Przez region przebiegają ważne arterie, takie jak droga krajowa nr 94 oraz droga wojewódzka nr 794. Umożliwiają one szybki i wygodny dojazd samochodem do centrum miasta, a także sprawny wyjazd w kierunku Olkusza czy Wolbromia, co czyni Zielonki doskonale skomunikowaną bazą wypadową.