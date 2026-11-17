Babcia zamachowca z Krakowa, który zabił 9 osób, w tym swoich rodziców i siostrę, chce odebrać jego ciało i je pochować.

Kobieta sprzeciwia się oddaniu ciała na cele naukowe, o czym dzień wcześniej wspominał prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

Oficjalny wniosek w tej sprawie od rodziny ma trafić do prokuratury, lecz nie wiadomo jeszcze, czy mężczyzna zostanie pochowany anonimowo.

Pochówek sprawcy zamachu w Krakowie. Kluczowa rola babci

Sprawa pochówku mężczyzny, który dokonał krwawego zamachu w stolicy Małopolski, budzi ogromne emocje społeczne. Przypomnijmy, że napastnik zastrzelił dziewięć osób – wśród ofiar znaleźli się jego rodzice oraz siostra – a kilkanaście innych osób odniosło obrażenia. W obliczu tak potwornej zbrodni pojawiło się pytanie, co stanie się z ciałem sprawcy. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała głośno mówił o możliwości przekazania zwłok na cele naukowe, co pozwoliłoby uniknąć tradycyjnego pochówku na cmentarzu komunalnym.

Jak ustaliło Radio ESKA, ten plan stoi obecnie pod znakiem zapytania. Babcia zamachowca zdecydowanie sprzeciwiła się takiemu rozwiązaniu. Kobieta zamierza osobiście odebrać ciało wnuka z rąk śledczych i zorganizować mu pochówek.

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Czy sprawca masakry spocznie w bezimiennej mogile?

Oficjalny wniosek w tej sprawie ma w najbliższych dniach wpłynąć do prokuratury prowadzącej śledztwo. To śledczy będą musieli zdecydować, czy przychylić się do woli krewnej, czy też istnieją przeszkody formalne uniemożliwiające wydanie zwłok rodzinie.

Na ten moment wciąż nie wiadomo, czy zamachowiec z Krakowa zostanie pochowany w grobie całkowicie anonimowo, czy też na nagrobku pojawi się jego prawdziwe nazwisko. Pochówek pod własnym nazwiskiem w miejscu publicznym mógłby wywołać ogromne protesty społeczne i akty wandalizmu ze strony zbulwersowanych mieszkańców miasta. Decyzja prokuratury w sprawie wniosku babci powinna zapaść na dniach.

Dziewczynka stanęła na linii ognia zamachowca. Po chwili padły strzały!

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