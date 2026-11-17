Dramat na krakowskim Rynku Głównym rozegrał się 7 listopada, kiedy to uzbrojony zamachowiec zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. W ataku zginął między innymi związany z tym miejscem od niemal 20 lat Robert Kosidło, który stracił życie tuż przed wejściem do sklepu Zara, próbując się tam ukryć. W rozmowie z "Super Expressem" jego przyjaciel z rynku, Michał Zgoda, przywołuje pamięć o koledze, za którym wszyscy teraz tęsknią.

Robert Kosidło pomagał kupcom na Rynku Głównym w Krakowie

Prawie każdy handlujący na głównym placu Krakowa doskonale znał Roberta. Traktowano go nie tylko jak dobrego kolegę, ale również jako niezastąpione wsparcie w codziennych obowiązkach. Mężczyzna stawiał się na miejscu każdego dnia bez względu na aurę, gotowy do niesienia pomocy innym.

- On tutaj był codziennie, tutaj na rynku, Robert był przy nas

- wspomina w rozmowie z "Super Expressem" należący do Stowarzyszenia Kupców Krakowskich Michał Zgoda.

Z relacji jego kolegi wynika, że zmarły miał swój stały rytm dnia, wspierał kwiaciarki, montował i demontował stragany z pamiątkami oraz wyprowadzał z magazynów ciężkie wózki.

- Nawet nie trzeba było do niego dzwonić, pisać, bo on i tak się tutaj zjawiał na Rynku, żeby nam pomagać

- zaznacza znajomy ofiary. W dniu tragedii Robert także wykonywał swoje obowiązki. Najpierw zajmował się sprzedażą obrazków, a następnie udał się do kolegi Adama, aby dogadać godzinę pomocy przy składaniu jego stoiska. Dokładnie w tym momencie na płycie krakowskiego rynku pojawił się uzbrojony zamachowiec.

Zamach w Krakowie. Robert Kosidło zginął przed sklepem Zara

Na dźwięk pierwszych wystrzałów Adam zawołał do Roberta, żeby ratowali się ucieczką. Obaj mężczyźni pobiegli w stronę salonu Zara, w którym schronienia szukali już inni ludzie. Robert miał jednak problemy z poruszaniem się, ponieważ przed wieloma laty uległ ciężkiemu wypadkowi, który trwale nadwyrężył jego zdrowie.

- Robert był po wypadku tam we Włoszech. To było jakoś, jak on był jeszcze młody. I nie doszedł do takiej pełnej sprawności potem, bo to był poważny wypadek samochodowy. (...) On długo dochodził do siebie. Podobno uczył się jakby na nowo chodzić, mówić. Miał jakąś płytkę metalową w głowie po tym wypadku - tłumaczy Michał Zgoda.

Dawne obrażenia uniemożliwiły mu ucieczkę w takim tempie, w jakim biegli pozostali.

- Nie doszedł do tej pełnej sprawności. Uciekał, ale nie zdążył po prostu i został postrzelony - relacjonuje ze wzruszeniem jego przyjaciel. Postrzelony mężczyzna runął na matę bezpośrednio przed drzwiami sklepu, a podjęta na miejscu reanimacja nie przyniosła rezultatu.

Jaki prywatnie był Robert? Wspomnienia kolegów z Krakowa

Mimo dwudziestoletniej obecności na krakowskim rynku, mężczyzna wciąż skrywał wiele tajemnic. Znajomi z pracy mieli świadomość, że posiada on bliskich, jednak nigdy nie zdradzał szczegółów dotyczących swojego pochodzenia.

- Był bardziej skryty. O swoich prywatnych sprawach nam nie mówił za dużo - mówi pan Michał, dodając, że kolega miał specyficzne usposobienie. - Lubił się trochę obrażać o jakąś głupotę - opowiada kupiec.

Niezależnie od tego pozostawał osobą niezwykle pomocną, a wolny czas poświęcał drobnym zainteresowaniom. - Lubił obstawiać mecze i puszczać totolotka. Największą dumą była dla niego córka. Pokazywał jej zdjęcie, na tapecie miał ustawione - relacjonuje Michał Zgoda.

Pogrzeb Roberta w Kraśniku. Kupcy z Krakowa pożegnali przyjaciela

Dramatyczne wydarzenia zbudowały więź między Krakowem a rodzinnym dla Roberta Kraśnikiem. Po ustaleniu terminu uroczystości pogrzebowych krakowscy handlowcy natychmiast zdecydowali się na wyjazd, przez co w trasę na ostatnie pożegnanie przyjaciela wyruszyło łącznie 17 osób z rynku.

- Nie mogliśmy nie być, to był nasz obowiązek - zaznacza Michał Zgoda.

Przyjazd delegacji miał ogromne znaczenie dla krewnych zmarłego, którzy podkreślali, że w minionych latach to właśnie kupcy z Krakowa stanowili dla niego drugą rodzinę. W trakcie spotkania zorganizowanego po ceremonii przyjaciele z pracy mieli okazję poznać jednego z braci zamordowanego kolegi.

- Można powiedzieć, że kopia Roberta, zachowanie, wygląd, no praktycznie tak jak Robert, normalnie, dla nas to było takie, jakbym widział Roberta

- wyznaje wzruszony pan Michał.

Rynek Główny w Krakowie po zamachu. Kupcy wspominają zmarłego kolegę

Od krwawego ataku upłynęło już przeszło siedem dni, jednak na Rynku Głównym nieustannie panuje przygnębienie oraz lęk. Choć znajomi zastrzelonego mężczyzny znów pojawili się na swoich stanowiskach pracy, codzienność w tym miejscu całkowicie się zmieniła.

- Czuć to cały czas, kiedy się przechodzi koło tego miejsca. Teraz jestem pod tą Zarą w pracy, widzę te znicze jak się palą, ludzie przychodzą, pytają - mówi Michał Zgoda.

Handlowcy prowadzą długie rozmowy i wzajemnie się wspierają. Według kolegi ofiary, wspólne przeżywanie dramatu jeszcze mocniej zjednoczyło lokalną społeczność, choć brak Roberta jest dla wszystkich bardzo dotkliwy.

- Naprawdę on nam tutaj dużo pomagał, i my go naprawdę miło wspominamy. To jest przykre, że tak się stało, ale wie pan, żyć trzeba dalej, my też nie możemy się załamać, ale brakuje go tutaj... - zaznacza rozmówca.

Krwawe wydarzenia rozegrały się w sobotę, 7 listopada w ścisłym centrum Krakowa, gdzie 24-letni napastnik jeździł autem po płycie Rynku Głównego i otworzył ogień do przechodniów. W wyniku tego ataku śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście odniosło obrażenia. Sprawca dramatu zmarł w szpitalu dwa dni po ataku, a policja wraz z prokuraturą nadal badają dokładny przebieg i motywy jego działania.

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