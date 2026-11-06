Gigantyczne emocje od początku do końca! Poszukaj się na zdjęciach z 204. derbów Krakowa

Wisła Kraków - Cracovia 2:1 (2:1) (Carbo 9', Bozić 45+2' - Hasić 20' k.)

Wisła Kraków: Łubik - Giger, Grujcić (79' Maisonneuve), Uryga, Krzyżanowski - Duarte, Duda, Carbo (89' Meseguer), Ertlthaler, Bozić (79' Lelieveld) - Rodado (89' Guillemenot).

Cracovia: Madejski - Kakabadze, Traore, Henriksson (84' Baumgartner), Burlet - Hasić, Al-Ammari (84' Zahiroleslam), Knap (90' Piła), Klich, Minczew (60' Ltaief) - Nordas (60' Berte).

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock)

Widzów: komplet

Wyczekiwane, 204. derby Krakowa przy Reymonta

W sezonie 2026/27 Wisła Kraków i Cracovia rozegrały już derbowe spotkania z Wieczystą, ale konfrontacje "Białej Gwiazdy" z "Pasami" zdecydowanie bardziej elektryzują kibiców w grodzie Kraka. Fani gospodarzy z optymizmem oczekiwali piątkowego spotkania, ponieważ to ich ulubieńcy prezentują się w bieżącej kampanii zdecydowanie lepiej. Przed startem 14. kolejki Wisła była na 8. miejscu, a Cracovia na 13. Twierdza zespołu Mariusza Jopa pozostawała niezdobytą.

Ekipa Bartosza Grzelaka mogła odbudować zachowanie kibiców zwycięstwem nad odwiecznym rywalem. Zadanie nie należało jednak do łatwych. Efektowna oprawa gospodarzy z hasłem "Wisła Pany" pokazała, jak duże wsparcie trybun będzie miał beniaminek.

W 9. minucie Stadion im. Henryka Reymana eksplodował z radości! Julius Ertlthaler podał do ustawionego przed polem karnym Marca Carbo. Doświadczony Hiszpan uderzył, rykoszet nie pomógł Sebastianowi Madejskiemu i było 1:0. Początkowo "Pasy" odpowiadały jedynie ostrymi faulami, ale już w 20. minucie cieszyły się z wyrównania. Otar Kakabadze został kopnięty w polu karnym. Szymon Marciniak dał mu żółtą kartkę za symulowanie, ale po analizie VAR zmienił decyzję i wskazał na punkt oddalony o 11 metrów od bramki.

Pierwszy strzał Ajdina Hasicia wybronił Marcel Łubik, ale Bośniak dobił swoje uderzenie. Na tablicy wyników ponownie był remis! Fani postanowili uczcić tę sytuację... dwiema przerwami z powodu zadymienia. Odpalone race zrobiły swoje. Sędzia doliczył aż 12 minut do podstawowego czasu pierwszej połowy. W 47. minucie mieliśmy ogromne zamieszanie przed polem karnym Cracovii. Przy próbie wybicia piłki, defensor gości trafił w Rodado, futbolówka spadła pod nogi Marko Bozicia, a ten pokonał Madejskiego. Tuż przed przerwą Wisła powinna strzelić trzeciego gola. Po rzucie rożnym mieliśmy kilka prób strzałów, ale wszystkie zostały zablokowane przez ofiarnie interweniujących obrońców gości. Mimo wszystko, to piłkarze Wisły Kraków schodzili do szatni w lepszych nastrojach.

Po przerwie Cracovia robiła wiele, by znaleźć wyrównującego gola, ale ze strzałami "Pasów" radził sobie Łubik. Z czasem ataki gości osłabły, a swoją szansę miał Angel Rodado. Uderzenie Hiszpana wybronił jednak Madejski. W doliczonym czasie gry beznadziejnie zachował się Mateusz Klich. Pomocnik Cracovii kopnął rywala i zasłużenie wyleciał z boiska. W ostatnich sekundach meczu strzelał Otar Kakabadze, ale Łubika wyręczył obrońca "Białej Gwiazdy".

Cracovia miała swoje momenty, ale skuteczniejsza w 204. derbach Krakowa była Wisła. Podopieczni Mariusza Jopa wygrali i - przynajmniej na jakiś czas - awansowali na 5. miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Porażka przy Reymonta przyniesie kolejne pytania o przyszłość trenera Bartosza Grzelaka.

Zachęcamy do poszukania się na zdjęciach kibiców z derbów Krakowa! Fotorelacja z meczu Wisła - Cracovia znajduje się w poniższej galerii!

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