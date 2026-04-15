Obłożenie hoteli w Krakowie na weekend majowy. Wolne miejsca znikają błyskawicznie

Planowanie wyjazdu do Krakowa na początku maja wymaga w tym roku sporego wyprzedzenia. W większości hoteli i pensjonatów zostały już tylko ostatnie wolne pokoje, a niektóre obiekty nie mają już żadnych miejsc w tym terminie. Najwięksi fani stolicy Małopolski zaczęli myśleć o odpoczynku już pod koniec ubiegłego roku. Prawdziwy wysyp rezerwacji nastąpił jednak w połowie lutego, co sprawiło, że obecnie znalezienie noclegu w dobrej lokalizacji może być trudnym zadaniem. Menedżerowie hoteli przyznają, że spodziewają się stuprocentowej frekwencji.

Obłożenie jest bardzo duże, spodziewamy się stuprocentowego obłożenia w hotelu. [...] Okres majówkowy tak naprawdę sprzedaje się już z pół roku wcześniej, natomiast tak najwięcej rezerwacji wpada nam już od jakichś dwóch miesięcy, czyli od mniej więcej połowy lutego – powiedziała Cywia Bińkowska, menedżerka hotelu Wielopole.

Choć miejsc ubywa z każdym dniem, hotelarze zachęcają, aby wciąż sprawdzać dostępność ofert bezpośrednio na ich stronach internetowych. Często zdarza się, że pojedyncze pokoje wracają do puli po anulowaniu rezerwacji lub zmianie planów przez innych gości. Warto trzymać rękę na pulsie, bo majówka to jeden z najważniejszych terminów w całym kalendarzu turystycznym Krakowa.

Ile kosztuje majówka w Krakowie? Ceny noclegów są wyższe niż zazwyczaj

Dla osób planujących wyjazd w okresie od 1 do 3 maja ważną kwestią są koszty. Weekend majowy jest uznawany przez hotelarzy za tak zwany wysoki sezon, co przekłada się na stawki za pokój. Ceny w tym czasie są zazwyczaj wyższe niż w zwykłe dni tygodnia czy nawet standardowe weekendy. Często dorównują one kwotom, jakie trzeba zapłacić za nocleg w lipcu czy sierpniu. Aby nieco zaoszczędzić i zyskać dodatkowe korzyści, specjaliści z branży radzą unikać dużych portali rezerwacyjnych i kontaktować się bezpośrednio z wybranym hotelem.

W majówkę na pewno te ceny są troszeczkę wyższe, ale zawsze zachęcamy naszych gości do rezerwowania bezpośrednio przez nasze strony, gdzie mamy te ceny dużo bardziej korzystne oraz zapewniamy wtedy też dużo więcej atrakcji dla gości, takich dodatkowych jak na przykład my jako hotel, wczesne zameldowanie, późniejsze wymeldowanie, czy na przykład takie grupy biegowe organizujemy, prowadzone przez nasz zespół, połączone ze zwiedzaniem Krakowa – dodała Cywia Bińkowska.

Hotele starają się przyciągnąć gości nie tylko samym noclegiem, ale też pakietami korzyści, które mają zrekompensować wyższy koszt pobytu. Dodatkowe wsparcie personelu w tym intensywnym czasie ma zapewnić szybką i sprawną obsługę, co jest kluczowe przy komplecie gości. Dzięki takiemu podejściu branża hotelarska może liczyć na bardzo dobre wyniki finansowe, które pozwalają na rozwój w kolejnych miesiącach roku.

Zagraniczni turyści i Polacy wybierają Kraków. Miasto jest popularnym celem na krótki wyjazd

Kraków od lat utrzymuje pozycję jednego z najchętniej wybieranych miast w Europie na krótkie, kilkudniowe wyjazdy (tzw. city breaki). W okresie majowym widać to szczególnie wyraźnie, gdy na ulicach Starego Miasta słychać wiele języków. Choć w hotelach pojawia się mnóstwo turystów z zagranicy, to Polacy również chętnie decydują się na spędzenie długiego weekendu w tym miejscu. Popularność miasta nie maleje, a hotelarze dostrzegają, że wielu gości wraca do nich regularnie w tym samym terminie, co jest najlepszą wizytówką dla krakowskiej gościnności.

Majówka to taki czas, w którym rzeczywiście te ceny w Krakowie są nieco wyższe niż standardowo, chociaż nie odbiegają też bardzo od cen, które oferujemy w hotelarstwie również w lipcu czy sierpniu, bo to też jest bardzo wysoki sezon w Krakowie. Biorąc pod uwagę, że nie jest to nasza pierwsza majówka, którą wspólnie przeżyjemy, to jak najbardziej zakładamy, że obłożenie będzie stuprocentowe – wyjaśniła przedstawicielka jednego z krakowskich hoteli.

Dla branży hotelarskiej majówka jest kluczowym testem przed nadchodzącym latem. Wysokie zainteresowanie turystów na przełomie kwietnia i maja pokazuje, że miasto pozostaje atrakcyjne niezależnie od panującej drożyzny czy zmieniających się trendów w podróżowaniu. Dobra oferta i dodatkowe atrakcje sprawiają, że nawet przy wyższych cenach pokoi, hotele mogą liczyć na wypełnienie wszystkich dostępnych miejsc.