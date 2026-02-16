Wszystkie warianty S7 do kosza. "To jest najgorsza decyzja dla Małopolski"

Wszystkie dotychczasowe warianty przebiegu drogi S7 Kraków-Myślenice... trafią do kosza. Przygotowaniem nowych rozwiązań ma zająć się centrala Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tym razem urzędnicy chcą, by ich propozycje były lepiej dostosowane do potrzeb mieszkańców.

Zawsze istnieje wariant optymalny. Wiadomo, że w takich terenach, jak są realizowane obecnie drogi, zostały same najtrudniejsze odcinki i tutaj nie ma prostych wyborów. Czasami nie ma tak, że 100% osób będzie zadowolone. Tak, musimy wybrać wariant optymalny, najmniej ingerujący, żeby była pełna akceptacja tych rozwiązań. Dlatego jest podjęta decyzja, że centrala GDDKiA przejmie nadzór i kontrolę nad tym projektem - mówi Paweł Woźniak, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wcześniejsze 7 wariantów zaproponowanych przez krakowską GDDKiA spotkało się z licznymi protestami mieszkańców Krakowa i pobliskich miejscowości. Przesunięcie prac do Warszawy nie zadowala jednak wszystkich mieszkańców południa.

Straszna decyzja. To jest najgorsza decyzja dla Małopolski, dla Małopolan i dla Krakowa. To jest kolejne budowanie dróg nad głowami Krakowian i nad głowami Małopolan i to jest bardzo zła decyzja, bo to jest decyzja, która pokazuje, że "nie potrafiliście się dogadać na własnym podwórku, to wam zabieramy zabawki, my teraz wam tą drogę zbudujemy" i co więcej jest jeszcze mydlenie oczu, że da się jakiś wariant wybrać - mówi Piotr Cygan z Komitetu Mieszkańców "Południe Krakowa przeciw S7".

2026_01_20 - ESKA - JULIA ZUGAJ ARTYKULY GWIAZD

Oryginalne 6 wariantów zostało stworzone przez krakowski oddział GDDKiA. Jak mówi jego dyrektor - Maciej Ostrowski - przekazanie S7 w ręce Warszawy jest najlepszą możliwą decyzją.

Pokazaliśmy, że to było ważne, jeżeli chodzi o wsłuchanie się w ten głos społeczny, wsłuchanie się te w 20 tysięcy opinii, aby rozpocząć szukanie tych nowych możliwości. Być może takich, które były gdzieś w pierwszej wersji i do nich trzeba powrócić. Więc będzie ten szeroki stół i zespół powołany do realizacji tego projektu złożony z przedstawicieli Politechnik - i to Politechnik z kraju, żeby nie było też tutaj uwag, że tylko z Małopolski - mówi dyr. Ostrowski.

Zdaniem urzędników S7 Kraków-Myślenice będziemy mogli pojechać około 2040 roku.