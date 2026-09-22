Wynajem czy akademik? Czy mieszkania w Krakowie są w zasięgu studenckich kieszeni? Sprawdzamy!

"Ja nie jestem z Krakowa i mieszkam w akademiku. Dostałam pokój jednoosobowy w akademiku i już mieszkam w nim rok i teraz też będę w nim mieszkać. Plusem jest na pewno to, że mam blisko wszędzie, ponieważ jest on prawie w centrum. Nie jest wbrew pozorom głośno. Minusem może być to, że czasami jest zbyt gorąco w lato. Cena jest tutaj zdecydowanym plusem. Nie jest zbyt wysoka i na pewno bardziej się to opłaca, niż szukanie mieszkania lub pokoju".

"Kiedyś mieszkałem w akademiku, ale teraz zdecydowałem się na wynajem. Widzę jednak różnicę w cenie. W pokoju wieloosobowym to było koło 600 złotych. W pokoju jednoosobowym to było około 800. Teraz za pokój w mieszkaniu ze wszystkimi opłatami płacę 1600, więc dwa razy więcej w zasadzie".

"Ja od roku mieszkam w akademiku. Cena jest odpowiednia. Warunki są w porządku. Fakt, akademik to jest skupisko ludzi, ale nie jest to odczuwalne. Szukałem czegoś na wynajem, ale cenowo jest tragedia. Nie da się znaleźć czegoś poniżej 2 tysięcy za osobę - nawet z kimś mieszkając".

"Ja wynajmuję mieszkanie, aczkolwiek jest to drogie, ale mimo wszystko wygodniejsze. Studiuję na Ruczaju, więc po prostu wygodniej mi jest znaleźć mieszkanie, które będzie w miarę blisko, bo jednak akademiki na UJ są stosunkowo daleko od tego kampusu. Tam aktualnie nie ma akademika, dopiero się buduje. Wiadomo, wolałabym płacić mniej, no ale wolę też wynajmować mieszkanie, niż mieszkać w akademiku. Skoro mam taką możliwość, to ją wykorzystuję. Jednak uważam, że mieszkania w Krakowie są po prostu drogie".