Zabójstwo 19-latki w Mszanie Górnej. Policja podejrzewa byłego partnera

Tragedia rozegrała się w poniedziałkowy wieczór, 15 czerwca, na terenie gminy Mszana Dolna w powiecie limanowskim. Służby medyczne i mundurowi błyskawicznie pojawili się na miejscu, jednak mimo natychmiastowej reanimacji życia 19-latki nie udało się uratować. Śmierć młodej kobiety wstrząsnęła lokalną społecznością.

Z pierwszych informacji zebranych przez śledczych wynika, że około godziny 22.20 do miejsca przebywania ofiary dotarł jej dawny chłopak. Pomiędzy młodymi ludźmi wywiązała się awantura, która ostatecznie przybrała tragiczny obrót.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że około godziny 22.20 19-letni mężczyzna, będący byłym partnerem 19-latki, przybył do miejsca, w którym przebywała kobieta. Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, powodując u niej obrażenia, a następnie oddalić się z miejsca zdarzenia – przekazała Komenda Powiatowa Policji w Limanowej.

Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg za domniemanym sprawcą. Ustalono, że związek z dramatycznym incydentem może mieć 19-letni Kacper Wójtowicz. Stróże prawa zdecydowali się na publikację wizerunku oraz personaliów nastolatka, apelując jednocześnie do obywateli o przekazywanie jakichkolwiek wskazówek dotyczących jego aktualnego miejsca pobytu.

Obława w Mszanie Górnej. Drony i psy tropiące w akcji poszukiwawczej

W teren skierowano siły prewencyjne oraz wyspecjalizowane jednostki ratunkowe. W akcję włączyli się kryminalni, przewodnicy z psami tropiącymi oraz ratownicy górscy z GOPR, a także strażacy z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP w Myślenicach.

Wokół Mszany Górnej i sąsiednich wsi rozstawiono blokady drogowe, a mundurowi skrupulatnie sprawdzają przejeżdżające auta. Funkcjonariusze przeczesują wyznaczony obszar pieszo, natomiast do sprawdzania trudno dostępnych miejsc wykorzystywane są drony.

Komenda zaznacza, że schwytanie 19-latka jest obecnie absolutnym priorytetem. Śledczy bez przerwy gromadzą materiał dowodowy, aby zrekonstruować dokładny przebieg śmiertelnego zajścia.

Policjanci proszą każdego, kto natknął się na meżczyznę lub posiada wiedzę o jego kryjówce, o natychmiastowy kontakt pod numerem alarmowym 112 lub z najbliższym komisariatem.

Zdjęcia z akcji poszukiwawczej: